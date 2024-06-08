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KKTC'de İsrail protestosu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar ve ülkede öğrenim gören yabancı öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 22:11 - Güncelleme:
KKTC'de İsrail protestosu
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Başkent Lefkoşa'da düzenlenen eyleme, yerli ve yabancı vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş öncesinde konuşan eylemciler, İsrail'in Gazze'yi tamamen yok etmeye çalıştığını ve dünyanın da buna sessiz ve seyirci kaldığını söyledi.

Dünyanın birçok noktasında İsrail'in vahşetinin protesto edildiğini belirten eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına karşı bu tür eylemlerin artması gerektiğini aktardı.

KKTC vatandaşları ve ülkede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Filistin'e destek amacıyla düzenledikleri eylemde, "Filistin'e Özgürlük", "Soykırıma Hayır", "Nehir'den Denize Özgür Filistin", "Katil İsrail Filistin'den Defol" sloganları attı.

  • KKTC protesto
  • Gazze saldırı
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