KKTC'de Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı

Ataoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 46 yıl sonra kademeli açılan Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek "Maraş'ın KKTC turizmine olumlu katkısı var. Maraş'ı görmek için özellikle ülkeye gelen turistler olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Maraş'ı görmek için dünyanın dört bir yanından turistlerin geldiğini yineleyen Ataoğlu, kara sınırlarını kullanan Rumların da ziyaretçiler arasında bulunduğunu aktardı.

Ataoğlu, Maraş'ı gezenlerin arasında ilk sırayı Türkiye'den gelenlerin aldığını dile getirerek "Netice itibarıyla bugün Maraş'ın ziyaretçi sayısına baktığımızda bu kısa sürede 1 milyona ulaştığımızı görebiliyoruz, bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, yıl sonuna kadar Maraş'ın ziyaretçi sayısının 1 milyon 100 bine ulaşmasını tahmin ettiklerini kaydetti.

- ZİYARETÇİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İLK DEFA GELİYOR

Bakanlık verilerine göre, 2020'de kademeli açılan Maraş'a gelenlerin büyük bölümü, bölgeyi ilk kez ziyaret ediyor.

Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü gezenler, 2 yıl önceki açılımdan dolayı kenti görebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'den Maraş'ı görmek için gelen Üstün Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin keşfedilmeyi hak ettiğini belirterek "Maraş, 1974'ten beri kapalı. Turizme kazandırılması gerçekten önemli. Yerleşim olmasa bile ileride farklı aktiviteler gerçekleştirilirse çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

Seyahat yazarlığı yapan Burcu Bingöl de eşiyle Maraş'ı görmek için ilk defa geldiklerini anlattı. Bingöl, Kıbrıs'ın genellikle yaz turizmi ile öne çıktığını fakat Kıbrıs'ı Kıbrıs yapan durumun önemli tarihi geçmişi olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ta önemli tarihi eserler ve yerler bulunduğunu vurgulayan Bingöl, "Kapalı Maraş da aslında yine Kıbrıs tarihi için çok önemli olan bir yer. Mutlaka keşfedilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı turizme kazandırılmış olması çok kıymetli. Umarım ilerleyen dönemlerde burayı çok daha iyi konumlarda görürüz." değerlendirmesini yaptı.

Öğretmen arkadaşlarıyla Maraş'ı gezmek için ilk defa geldiklerini belirten Hilal Taşkara da bölgeyle ilgili birçok yaşam öyküsü dinlediğini, Maraş'ı gezerken de bunları yaşadığını dile getirdi.

Kapalı Maraş'ın senelerce atıl durumda kalmasının kendisini üzdüğünü belirten Taşkara, "Buranın açılması çok iyi oldu." dedi.