İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC'de seçim heyecanı... Cumhurbaşkanı Tatar: Bu seçim tarihi bir dönüm noktası
Güncel

KKTC'de seçim heyecanı... Cumhurbaşkanı Tatar: Bu seçim tarihi bir dönüm noktası

KKTC'de 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimini 24TV ekranlarında değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaklaşan seçimleri “tarihi” olarak nitelendirerek, halkın sandığa sahip çıkacağına inandığını söyledi. İki devletli çözümün Kıbrıs Türk halkı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Tatar, “Bu devlet bizimdir, Türkiye ile uyum içinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

HABER MERKEZİ18 Ekim 2025 Cumartesi 01:07 - Güncelleme:
KKTC'de seçim heyecanı... Cumhurbaşkanı Tatar: Bu seçim tarihi bir dönüm noktası
ABONE OL

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 TV canlı yayınına telefonla bağlanarak Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşecek olan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Seçim atmosferinin ülkede yoğun şekilde hissedildiğini belirten Tatar, bu seçimin "önemli ve tarihi" bir seçim olduğunu vurguladı. Son yıllarda çeşitli sebeplerle seçime katılım oranlarının düşük olduğunu hatırlatan Tatar, bu kez yüksek bir katılım beklediğini ifade etti:

"Vatandaşın iradesini ortaya koyması en büyük temennim ve dileğim."

Ülke genelinde farklı anketlerin yapıldığını ifade eden Tatar, ekibiyle birlikte seçimi kazanacaklarına inandıklarını söyledi:

"Bizim temsil ettiğimiz zihniyet, iki devletlilik ve Türkiye ile bu yolu yürümek üzerine kurulu. Karşı taraf ise Rumlarla ortaklık ve zamanla Türkiye'nin buradan çekilmesini istiyor. Biz Türkiye ile birlikte siyaset yürütmenin tarafındayız."

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN KIBRIS TÜRK HALKININ VARLIĞI İÇİN HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP"

Tatar, iki devletli çözümün Kıbrıs Türk halkının varlığı için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İki devletli çözüm demek, KKTC'nin yaşaması demektir. Kıbrıs Türk halkının egemenliğini sürdürmesi demektir. Türkiye Cumhuriyeti çekilirse, KKTC'nin durumu vahim olur. Biz ulusalcılar böyle bir olasılığı düşünmüyoruz bile. Rumların İsrail ile menfaatleri var."

KKTC'nin tanınsa da tanınmasa da bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini belirten Tatar, Türkiye ile uyum içinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi:

"Bu devlet bizim devletimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki pozisyonu çok önemli. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde olacağız."

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasını "Kıbrıs Türk halkı, iradesine ve devletine sahip çıkacaktır" diyerek tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.