KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 TV canlı yayınına telefonla bağlanarak Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşecek olan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Seçim atmosferinin ülkede yoğun şekilde hissedildiğini belirten Tatar, bu seçimin "önemli ve tarihi" bir seçim olduğunu vurguladı. Son yıllarda çeşitli sebeplerle seçime katılım oranlarının düşük olduğunu hatırlatan Tatar, bu kez yüksek bir katılım beklediğini ifade etti:

"Vatandaşın iradesini ortaya koyması en büyük temennim ve dileğim."

Ülke genelinde farklı anketlerin yapıldığını ifade eden Tatar, ekibiyle birlikte seçimi kazanacaklarına inandıklarını söyledi:

"Bizim temsil ettiğimiz zihniyet, iki devletlilik ve Türkiye ile bu yolu yürümek üzerine kurulu. Karşı taraf ise Rumlarla ortaklık ve zamanla Türkiye'nin buradan çekilmesini istiyor. Biz Türkiye ile birlikte siyaset yürütmenin tarafındayız."

Tatar, iki devletli çözümün Kıbrıs Türk halkının varlığı için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İki devletli çözüm demek, KKTC'nin yaşaması demektir. Kıbrıs Türk halkının egemenliğini sürdürmesi demektir. Türkiye Cumhuriyeti çekilirse, KKTC'nin durumu vahim olur. Biz ulusalcılar böyle bir olasılığı düşünmüyoruz bile. Rumların İsrail ile menfaatleri var."

KKTC'nin tanınsa da tanınmasa da bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini belirten Tatar, Türkiye ile uyum içinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi:

"Bu devlet bizim devletimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki pozisyonu çok önemli. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde olacağız."

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasını "Kıbrıs Türk halkı, iradesine ve devletine sahip çıkacaktır" diyerek tamamladı.