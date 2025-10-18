KKTC'de seçim heyecanı! Yasaklar başladı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) duyurusuna göre, 18 Ekim Cumartesi saat 18.00'den 19 Ekim Pazar saat 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaklandı.

Seçimin yapılacağı 19 Ekim'de sandık alanlarında veya civarında, aday ve siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması, aday ve siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi, emtia ve maske kullanılması da yasaklar arasında yer aldı.

KKTC genelinde alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak ve bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, alkollü lokantalar müşterilerine sadece yemek verebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanların dışında kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.