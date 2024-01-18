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KKTC'de şehitler için 333 hatim duası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatan ve bayrak sevgisiyle canlarını feda eden kahraman şehitler için Mevlid-i Şerif okunarak 333 hatim duası yapıldı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 23:34 - Güncelleme:
KKTC'de şehitler için 333 hatim duası yapıldı
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KKTC Din İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program, yatsı namazı öncesinde başkent Lefkoşa'da bulunan Hala Sultan Camisi'nde gerçekleştirildi.

Programa, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ile vatandaşlar ve üniversite öğrencileri katıldı.

Ünsal'ın "şehitler" konulu verdiği vaazın ardından vatan ve bayrak sevgisiyle canlarını feda eden kahraman şehitler için Mevlid-i Şerif okunarak 333 hatim duası edildi.

Programın ardından katılımcılara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

  • KKTC şehitleri
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