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KKTC'de ''UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti'' konusunda mutabakata varıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

AA18 Şubat 2022 Cuma 21:15 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 21:15
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı bir programda hükümet görüşmelerinde sona gelindiğini kaydetti.

Bugün hükümeti kurma çalışmalarında son rötuşların yapıldığını belirten Sucuoğlu, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Sucuoğlu, 21 Şubat Pazartesi günü yeni Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanına sunulacağını kaydetti.

- Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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