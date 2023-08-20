KKTC'de yaşananların perde arkası ortaya çıktı! ''Araçları çek yoksa ezip geçeriz''

Türkiye, KKTC'deki yol yapımını engellemeye çalışan BM araçlarının kepçeyle süpürülmesini konuşuyor. Olayın kahramanlarından Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, BM Barış Gücü Komutanı'na "O araçlar kalkmazsa ben bunları ezip geçeceğim" dediğini anlattı.

KKTC'de Pile-Yiğitler mevkiindeki yol yapımına engel olmak isteyen BM güçlerinin bölgeden püskürtülmesi ve perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Yolun belli kısımlarına tel örgü, beton ve araç yerleştiren BM güçlerine karşı kepçe operatörlerine "Yolu temizleyin" emri veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, yaşananları Yeni Şafak'a anlattı:

22 ARAÇLA BASKIN

17 Ağustos saat 12.00 gibi yol yapım ekibimiz sahaya indi. Ara bölgeye girdik. Çayhan bölgesi burası. O gün çok sorun yaşamadık açıkçası. Sadece BM Barış Gücü güvenlik tedbirlerini arttırdı. Ertesi sabah saat 05.00'te en kritik nokta olan Onevler bölgesine 22 araçla baskına geldiler. Orada 7 polis, ben ve korumalarım vardık. BM güçleri 40-45 kişilik ekiple geldi.

BURASI TÜRK TOPRAĞI

Bunlar herhalde bizi korkup geri adım atacağız sandılar. Ama biz etten duvar ördük. Baskına gelenlerin başındaki kişi de buradaki BM Barış Gücü'nün komutanıymış. Bize, tehditvari şekilde "Başkan burası Rum toprakları. Derhal burayı terk edin" dedi. Ben de kendisine "Siz buradan gidin, burası Türk toprakları, bir adım bile geçerseniz gereğini yaparım" dedim. Ve orada kaldılar.

KALDIRIN YOKSA EZİP GEÇERİM

O gün gerginlik başladı. Biz de makul bir güç kullanarak BM güçlerini püskürttük. Herhangi bir kavga ya da fiziki saldırı olmadı. Öncesinde uyarılarımı yapmıştım, "O araçlar kalkmazsa ben bunları ezip geçeceğim" dedim. Kaldırılmayınca oradaki güçlerimize, kepçe operatörlerine "Yol üzerindeki her şey temizlenecek, araç-gereç hiçbir şey kalmayacak" diye talimat verdim.

GERİ ADIM YOK

BM'nin yol yapımına engel olmak, set çekmek gibi bir misyonu bulunmuyor. Onlar burada gözlemci, BM Barış Gücü'nün görevi iki toplum arasındaki gerginliği azaltmak. Ama bunlar Rum güdümünde. Rum hükümetinin talimatları doğrul-tusunda hareket ediyorlar. Artık eski sistem bitti. Burada bir irade var. Hiçbir şekilde geri adım atmak yok, bu yol yapılacak. Barış Gücü de bunu kabullendi. Hâlâ buradayım, gerginlik azaldı. Yol çalışması devam ediyor. Onlar dersini aldı.

MUAMELE DOĞRU DESTEĞİMİZ TAM

Türkiye'den, KKTC'deki BM engellemesine tepki yağdı.

* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: BM Barış Gücü'ne, bu yanlı tavrından derhal geri dönmesi için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye olarak, hukukunu ve refahını muhafaza etmeyi en önemli vazifelerimizden gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün her zaman ve her koşulda yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrarlıyoruz. Kıbrıs Türkü'nün hakkı hiçbir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır.

* MHP Lideri Devlet Bahçeli: BM Barış Gücü unsurlarına layık oldukları cevabı veren, fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır, yapılan müdahale ve muameleler doğrudur, son tahlilde desteğimiz tamdır.

* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: BM Barış Gücü'nün takındığı tavır kabul edilemez. Barış Gücü'nün Rum Kesimi'ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs'taki varlığını ve itibarını zedelemiştir. Bugün takınılan tutum, çifte standarttır. KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz.

* Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Bu askeri değil, insani bir proje. BM'ye bunun bildirimi yapılmıştı. Rum kesiminin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi. Uluslararası alandaki haklarımızı çiğnetmeyiz.

* Dışişleri Bakanlığı: BM Barış Gücü askerlerince, KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.