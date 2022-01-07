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KKTC'de yüz yüze eğitim devam edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, artan Kovid-19 vakalarına rağmen okullarda yüz yüze eğitimin planlandığı üzere yüz yüze devam edeceğini, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir kararının olmadığını bildirdi.

AA7 Ocak 2022 Cuma 12:31 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 12:31
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, artan Kovid-19 vakaları üzerine okullarda genel tarama testleri başlatıldığı, öğrenci, öğretmen ve velilerin sağlığının ilk sırada olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin yüz yüze eğitime ara verilmesi ve online eğitime geçilmesine yönelik herhangi bir kararı bulunmadığı belirtildi.

Omicron varyantı sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi KKTC'de genelinde ve eğitim kurumlarında Kovid-19 vaka ve temaslı sayılarında artış gözlemlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, okullarımızda uygulanan salgın tedbirlerini artırmış ve bulaşın önlenmesi adına genel tarama testlerine başlanmıştır. Tüm halkımızın bilmesini isteriz ki; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, personelimizin ve velilerimizin sağlığı, bizler için ilk sıradadır. Ancak Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin yüz yüze eğitime ara verilmesi ve online eğitime geçilmesine yönelik herhangi bir kararı yoktur."

- GÜNLÜK BAZDA EN YÜKSEK RAKAM

Dün, son 24 saatte 1001 vaka tespit edilirken, bu "günlük bazda en yüksek rakam" olarak kayda geçmişti.

KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 371 vaka görüldü.

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