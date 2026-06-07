Nevşehir'deki mitingde Özel'in seçim otobüsü üzerine çıkardığı isimlerden birinin eski Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun olduğu öğrenildi. Uzun'un KKTC tarihinde dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili olduğu biliniyor.
Nevşehir'deki miting sırasında Özgür Özel'in seçim otobüsü üzerine çıkardığı isimlerden birinin eski Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun olduğu öğrenildi.
Uzun'un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarihinde dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili olduğu öğrenildi.
Uzun'un dokunulmazlığı 20 Ekim 1992'de Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamayla kaldırılmıştı.