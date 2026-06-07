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KKTC'deki kayıtlar ele verdi! Özel'in kürsüye çağırdığı isim bakın kim çıktı?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Nevşehir'de 'Kıbrıs'tan da bir demokrat gelmiş' diyerek seçim otobüsüne çıkardığı ismin Emin Uzun olduğu, Uzun'un KKTC tarihinde dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili olduğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 08:21 - Güncelleme:
KKTC'deki kayıtlar ele verdi! Özel'in kürsüye çağırdığı isim bakın kim çıktı?
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Nevşehir'deki mitingde Özel'in seçim otobüsü üzerine çıkardığı isimlerden birinin eski Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun olduğu öğrenildi. Uzun'un KKTC tarihinde dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili olduğu biliniyor.

Nevşehir'deki miting sırasında Özgür Özel'in seçim otobüsü üzerine çıkardığı isimlerden birinin eski Lefkoşa Milletvekili Emin Uzun olduğu öğrenildi.

Uzun'un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarihinde dokunulmazlığı kaldırılan ilk milletvekili olduğu öğrenildi.

Uzun'un dokunulmazlığı 20 Ekim 1992'de Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamayla kaldırılmıştı.

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