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KKTC'deki orman yangınına müdahale sürüyor: 1000 hektardan fazla alan yandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor.

AA22 Haziran 2022 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
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KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra helikopterle müdahalenin başladığını belirtti.

Dün yangına iki helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiğini anlatan Oğuz, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğini kaydetti.

Oğuz, bu sabah ikisi BM Barış Gücü ve biri Türkiye'den, üç helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

- 1000 HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Orman Dairesi, Sivil Savunma, itfaiye ve İskele Belediyesi ekiplerinin gece boyunca da aralıksız yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Oğuz, gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgarla yangının genişleyerek devam ettiğini vurguladı.

Oğuz, bu sabah itibarıyla 1000 hektardan fazla alanın yandığını ifade etti.

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