KKTC'den AB'ye ''gerçeklik'' çağrısı! Türkiye işgalci değil, garantördür

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından kabul edilen son Türkiye raporunda Kıbrıs Türk halkına ilişkin değerlendirmelere yönelik açıklamada bulundu.

Başbakan Üstel, söz konusu raporda yer alan değerlendirmelerin KKTC tarafından büyük bir hayret ve esefle karşılandığını ifade ederek, "Raporda Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine 'adanın meşru bir topluluğu' çerçevesinde hareket alanı tanıması gerektiği ifadesi, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının iradesine müdahale ettiği yönünde açık bir ima içermektedir. Bu yaklaşım ne tarihi gerçeklerle örtüşmektedir ne de kabul edilebilir bir nitelik taşımaktadır. Kıbrıs Türk halkı, kendi devletine, demokratik kurumlarına ve özgür iradesine sahip bir halktır. Halkımız seçimlerini özgürce yapmakta, demokratik haklarını hiçbir baskı altında kalmadan kullanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ise bir müdahale değil, tarihi ve kültürel bağların yanı sıra garantörlük sorumluluğunun doğal bir sonucudur. Raporda Kıbrıs Türk halkını yalnızca 'toplum' düzeyine indirgemeye yönelik yaklaşım da tarafımızca kesin bir dille reddedilmektedir. Kıbrıs Türk halkı, kendi devlet çatısı altında örgütlenmiş, siyasi iradesini özgürce ortaya koyan ayrı ve eşit bir halktır" ifadelerini kullandı.

"AB DAHA ADİL VE GERÇEKÇİ BİR YAKLAŞIM BENİMSEMELİ"

"Raporda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimlerine atıf yapılarak çözüm müzakerelerinin kaldığı yerden başlatılmasına yönelik beklentilerin dile getirilmesi ve Avrupa Komisyonu'na özel temsilci atanması çağrısı yapılması, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı duruşu göz ardı edilerek ele alınmıştır" diyen Başbakan Üstel, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Raporda Türkiye'nin rolüne ilişkin olarak dile getirilen ara bölgenin statüsü ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün yetkilerine saygı gösterilmesi yönündeki ifadeler ile Türkiye'ye yönelik tek taraflı suçlamalar da gerçeklikten uzaktır. Ara bölgede yaşandığı iddia edilen olayların tek taraflı anlatımlarla rapora yansıtılması, tarafsızlık ilkesine gölge düşürmektedir. Raporda Türkiye'ye asker çekme çağrısı yapılması ve adadaki mevcut gerçekliklerin 'işgal' söylemi üzerinden değerlendirilmesi, 1963'ten bu yana Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı saldırılar ve güvenlik ihtiyaçları tamamen görmezden gelinerek hazırlanmıştır. Kıbrıs Türk halkının güvenliği, bizim için tartışma konusu değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan, gerçekleri çarpıtan ve taraflı yaklaşımlar içeren bu tür raporları kabul etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle Avrupa Birliği kurumlarını Kıbrıs meselesine daha adil, dengeli ve gerçekçi bir perspektifle yaklaşmaya; Kıbrıs Türk halkının haklarına, iradesine ve eşit statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz."