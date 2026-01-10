İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC'den AB'ye sert tepki: Kıbrıs Türk halkını yok sayan itibar göremez
Güncel

KKTC'den AB'ye sert tepki: Kıbrıs Türk halkını yok sayan itibar göremez

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY'nin AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde sergilenen tutumun AB'nin Kıbrıs meselesindeki taraflı yaklaşımının devamı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkını yok sayan anlayış sürdükçe AB yetkililerinin halk nezdinde itibar görmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
KKTC'den AB'ye sert tepki: Kıbrıs Türk halkını yok sayan itibar göremez
ABONE OL

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB Konseyi Dönem Başkanlığı'na ilişkin açıklama yapıldı.

GKRY'nin AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte sergilediği tutumun "AB'nin Kıbrıs meselesinde yıllardır sürdürdüğü çarpık ve taraflı yaklaşımın yeni bir tezahürü" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının sistematik biçimde yok sayılması, yalnızca siyasi bir adaletsizlik değil, aynı zamanda AB'nin iddia ettiği kendi temel değerleriyle açık bir çelişkidir." ifadesi kullanıldı.

"Aralık 1963 tarihi itibarıyla 1960 yılında Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumlarının eşit ortaklığı temelinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların silahlı saldırıları ile meşruiyetini yitirmiş, anayasal düzen ortadan kalkmıştır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihten itibaren haksız ve hukuksuz şekilde sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak muamele gören, esasen bir Rum devletidir. Hal böyleyken AB, kendi değerleri ve mevzuatına aykırı bir şekilde Rum devletini 2004 yılında üye kabul etmiş ve Kıbrıs meselesi bağlamında taraf olmuştur. AB bu hatasını düzeltmek yerine, GKRY zaman içerisinde Birlik içerisindeki konumunu tahkim etmiştir."

Açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının geçmişte defalarca iyi niyetini ve anlaşma iradesini ortaya koyduğu kaydedilerek Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün müzakereye açık bir talep olmadığı ve çözümün vazgeçilmez temeli olduğu belirtildi.

Ada'da ve Doğu Akdeniz bölgesinde kalıcı bir barış ve istikrarın sağlanması için AB'nin "yirmi yıl önce yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlenmesi" gerektiği vurgulanan açıklamada, "AB yetkililerinin tarihi ve güncel gerçeklerden uzak söylemleri, Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve Kıbrıs konusundaki maksimalist Rum tezlerinin savunuculuğunu yapan yanlı tutumu sürdükçe, Kıbrıs Türk halkı nezdinde itibar görmesi mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

  • AB Konseyi Dönem Başkanlığı
  • Kıbrıs meselesi
  • AB yetkilileri
  • KKTC
  • GKRY

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.