KKTC'den AB´ye tepki: Çıkılan bu yol doğrudur, dönüş yoktur
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Yavuz' gemisinin Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışması için, 'kanunsuz ve hukuksuz' açıklaması yapan Avrupa Birliği´ne sert tepki gösterdi.
- DHA
Çıkılan yoldan dönüşün olmadığını belirten Başbakan Tatar, "Avrupa Birliği, baştan beri izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumu ile Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına değil, daha da çıkmaza girmesine neden oldu ve henüz bunu anlayacak noktaya da gelemedi" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.