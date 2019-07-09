KKTC'den AB´ye tepki: Çıkılan bu yol doğrudur, dönüş yoktur

Çıkılan yoldan dönüşün olmadığını belirten Başbakan Tatar, "Avrupa Birliği, baştan beri izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumu ile Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına değil, daha da çıkmaza girmesine neden oldu ve henüz bunu anlayacak noktaya da gelemedi" dedi.