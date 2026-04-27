KKTC'den Fransız askeri planına sert tepki: Son derece tehlikeli ve provokatif

Güney Kıbrıs'a Fransız askerlerinin konuşlandırılacağı açıklaması, KKTC'de büyük tepki yarattı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bu hamleyi Ada'daki barış ortamını tehdit eden provokatif bir adım olarak değerlendirdi ve hem Hristodulidis'e hem de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert mesajlar gönderdi.

ÜSTEL'DEN HRİSTODULİDİS'E 'PROVOKATİF ADIM' TEPKİSİ

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, Üstel, GKRY lideri Hristodulidis'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs'a konuşlandırılacağı" açıklamasına tepki gösterdi.

Söz konusu açıklamaların, "Ada'daki barış ve huzur ortamına ciddi zarar" verecek nitelikte olduğunu belirten Üstel, bu açıklamaları son derece tehlikeli, provokatif ve kabul edilemez bir adım olarak niteledi.

Üstel, "Bir yandan yeni bir müzakere sürecinden bahseden Hristodulidis ve zihniyeti, diğer yandan Kıbrıs Türk halkını yok saymakta ve görmezden gelmektedir. Bu çelişkili tutum, onun gerçek niyetini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Ada'da herhangi bir askeri varlık veya askeri adım atılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türk halkının rızası ve onayının zorunlu olduğunu vurgulayan Üstel, bu onay alınmadan atılacak her türlü adımın, uluslararası hukuk açısından yok hükmünde olacağının altını çizdi.

MACRON VE AB'YE SÖMÜRGECİ ZİHNİYET SUÇLAMASI

Üstel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Macron'un küstahça açıklamaları ve tavırları da dikkat çekicidir. Girdiği hemen her ülkeyi sömürme anlayışıyla bilinen Fransa'nın, Kıbrıs Rumlarına sunabileceği tek şey; uzun vadede büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engellerden biri olan Avrupa Birliği'nin (AB) üyesi Fransa'nın, Ada'ya asker konuşlandırma girişimleri, aynı zamanda AB'nin ikiyüzlü politikasının da açık bir göstergesidir. AB'nin hiçbir üyesi, KKTC'nin egemenlik haklarını ve güvenliğini göz ardı edecek kararlar alamaz ve eylemler içerisinde bulunamaz. Macron ve AB'den beklenen, Kıbrıs meselesine sömürgeci zihniyetle yaklaşmaktan vazgeçmeleri ve adil bir tutum benimsemeleridir"

ÜSTEL'DEN HRİSTODULİDİS'E AÇIK UYARI: 'KAYBEDEN YİNE SİZ OLACAKSINIZ'

Kıbrıs Türkü'nü yok sayarak atılan ve atılmak istenen adımların "mutlaka gereken karşılığı göreceğini" kaydeden Üstel, GKRY lideri Hristodulidis'e hitaben; "Güney Kıbrıs'ı yabancı askerlerin üssüne ve yabancı güçlerin etki alanına dönüştürüyorsunuz. Bu politikanın sonuçları ne size ne de Kıbrıs Rum halkına herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Tavsiyem; bu tehlikeli adımlardan bir an önce vazgeçmenizdir, aksi takdirde kaybeden yine siz olacaksınız." uyarısında bulundu.