KKTC'den GKRY'ye 'sondaj' tepkisi: Doğu Akdeniz'de gerginliği yeniden tırmandırmaya hazırlandıkları açık

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de gelecek ay başlatacağını duyurduğu tek yanlı sondaj faaliyetlerine tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, GKRY'nin 24 Aralık 2024 tarihinde yayınladığı ve 24 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olacak NAVTEX ile sözde 5'inci parselde Ocak ayı ortasından itibaren ExxonMobil - Katar Enerji ortaklığının sondaj çalışması yapacağını duyurduğu hatırlatılarak, "Tek yanlı hidrokarbon araştırma faaliyetleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de gerginliği yeniden tırmandırmaya hazırlandığı açıktır" denildi.

KKTC halkının ada üzerindeki ve etrafındaki denizlerde bulunan doğal kaynakların ortak sahibi olduğu vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, Rum tarafının, tek yanlı tasarruflarla ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz. Devletimiz, halkımızın haklarını gasp etmeye yönelik Rum tarafının oldu bittilerine seyirci kalmayacak, meşru ve ahdi haklarımızın korunması amacıyla gerekli adımları atmaktan imtina etmeyecektir" denildi.

KKTC'nin ihtilafları her zaman diplomasi ve diyalog çerçevesinde çözülmesini tercih ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda, gerek hidrokarbon kaynaklarına ilişkin 1 Temmuz 2022 tarihli son önerimiz, gerekse anavatan Türkiye'nin devletimiz dahil ilgili tüm tarafları bir araya getirecek uluslararası konferans çağrısı geçerlidir. Bu yapıcı öneri ve çağrının sorunun çözümüne imkan verecek önemli fırsatlar sunduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz" denildi.