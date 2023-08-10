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KKTC'den şehit askerlerimiz için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dileyerek, Kıbrıs Türk halkının ana vatanın acısını yürekten paylaştığını bildirdi.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
KKTC'den şehit askerlerimiz için taziye mesajı
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Töre, şehitler için yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı kapsamında terör örgütüyle yaşanan çatışmada 5 kahraman Mehmetçiğimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Böylesi menfur saldırıların, büyük Türk Milleti'ni vatan topraklarına göz dikmiş azılı teröristlerle karşı mücadelesinden asla alıkoyamayacağının bilinmesi gerekir. Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin acısını yürekten paylaşıyoruz."

Vatanın huzur ve güvenliği için üstlendikleri görevde şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Töre, "Büyük Türk Milleti'nin ve kahraman Türk ordusunun başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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