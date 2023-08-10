KKTC'den şehit askerlerimiz için taziye mesajı

Töre, şehitler için yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:



"Pençe-Kilit Harekatı kapsamında terör örgütüyle yaşanan çatışmada 5 kahraman Mehmetçiğimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Böylesi menfur saldırıların, büyük Türk Milleti'ni vatan topraklarına göz dikmiş azılı teröristlerle karşı mücadelesinden asla alıkoyamayacağının bilinmesi gerekir. Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin acısını yürekten paylaşıyoruz."

Vatanın huzur ve güvenliği için üstlendikleri görevde şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyen Töre, "Büyük Türk Milleti'nin ve kahraman Türk ordusunun başı sağ olsun." ifadesini kullandı.