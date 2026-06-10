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KKTC'den Türkiye mesajı: Her alanda bize destek veriyor

KKTC Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Türkiye'nin tarihi rolüne dikkat çekerek, 1974'te adaya barışın Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle geldiğini söyledi. Üstel, Türkiye'nin bugün de KKTC'nin daha ileriye gitmesi için her alanda destek verdiğini ifade etti.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
KKTC'den Türkiye mesajı: Her alanda bize destek veriyor
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KKTC Başbakanı Üstel, bazı resmi temaslar için Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile Türkiye arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu söyledi.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini 1983'te devlet kurarak taçlandırdığını kaydederek, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine verdiği destekle, 1974'te adaya barış geldiğini vurgulayan Üstel, "Türkiye, KKTC'nin daha ileriye gitmesi için her alanda destek veriyor." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi de göreve yeni başlaması sebebiyle KKTC'yi ziyaret ettiğini anlatarak, "Burası bizim ikinci vatanımızdır." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, geniş bir ekiple ve "tek millet iki devlet" bilinciyle buraya geldiklerini belirterek, KKTC ile her alanda ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çiftçi, KKTC İçişleri Bakanlığı ile de güçlü ilişkiler kurduklarını, organize suçlar, trafik, güvenlik ve diğer tüm alanlarda gelişme sağlamak için devlet imkanlarını seferber edeceklerini sözlerine ekledi.

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