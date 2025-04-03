KKTC'den Volkan Konak açıklaması: Tüm tıbbi işlemler tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bayram dolayısıyla KKTC'ye gelen ve sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden müzisyen Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle, olayın gerçekleştiği 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27'de kamera kayıtlarında da görüldüğü üzere sanatçı Volkan Konak sahnede fenalaşmış ve yere düşmüştür. Saat 23.29'da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele'den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37'de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir."

Basında iddia edildiği gibi ambulans ve sağlık ekibinin uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele'den konserin yapıldığı otele intikal ettiği belirtilen açıklamada, olay yerine ulaşan doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibin sanatçı Konak'a gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yaptığı dile getirildi.

Açıklamada, konser alanında bulunan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı tarafından 112 ekibi olay yerine gelene kadar Konak'a ilk müdahalenin gerçekleştirildiği ve sanatçıda ilk andan itibaren 'nabız, solunum ve şuurun bulunmadığı' bilgisinin KKTC sağlık ekibine iletildiği aktarıldı.

Konser alanına sevk edilen ambulansın tam donanımlı olduğu bildirilen açılamada şu ifadelere yer verildi:

"Olay günü, doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır. Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır. Olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir ve şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir. 112 acil ekibimizin ilk müdahalelerinin ardından, hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef olumlu bir sonuç alınamamıştır. Değerli sanatçımız Volkan Konak'ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

OLAY

Sanatçı Volkan Konak, KKTC'nin İskele kentinde bir otelde konser verirken sahnede fenalaşıp kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 31 Mart'ta, saat 00.42 sıralarında yaşamını kaybetmişti.

Aynı gün ilk otopsisi başkent Lefkoşa'daki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'nde yapılan Konak'ın cenazesi uçakla önce İstanbul'a ardından defnedileceği Trabzon'a gönderilmişti.

KKTC polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, Konak'ın kesin ölüm nedeninin ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği bildirilmişti.

