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KKTC'nin kan stokları kritik seviyeye geriledi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, ramazan ayıyla ülke genelindeki kan stoklarının kritik seviyeye gerilediğini, devamlı kana ihtiyaç duyan hastalarla ameliyatlar için kan temininde sorunlar yaşandığını bildirdi.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 13:27 - Güncelleme:
KKTC'nin kan stokları kritik seviyeye geriledi
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Gazetecilere açıklama yapan Sezen, ramazan nedeniyle bağışçıların kan verme oranlarının azaldığını ifade ederek, "Oruç tutmak kan vermeye engel değildir. Vatandaşlar oruçlarını açıp 30 dakika geçtikten sonraki herhangi bir zaman diliminde kan verebilirler." dedi.

Hastanelerde kan temininde sorunlar yaşandığını aktaran Sezen, "Devamlı kana ihtiyaç duyan hastalarla ameliyatlar için kan temininde sorunlar yaşanıyor. Ülkemizde devamlı kana ihtiyaç duyan talasemi hastaları yoğunluklu olarak onkoloji hastalarıyla ameliyatlarda kullandığımız kan stokları da kritik seviyede. Devamlı kana ihtiyaç duyan hastalar kan bekliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Sezen, bağışçıların internet üzerinden, telefonla veya gezici ekiplere kan vermek üzere başvuruda bulanabileceklerini sözlerine ekledi.

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