14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8479
  • 6,5136
  • 277.517
  • 110467
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KKTC'ye gönderilen İHA’lar ne anlama geliyor ?İşte Türkiye'nin verdiği mesaj

Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin KKTC'ye gönderilen İHA'larla iki mesaj verdiğini belirterek, 'Türkiye siyasi olarak, bölgedeki haklılığını ve duruşunu tekrar gösterdi. Askeri olarak ise bölgede oldu-bittiye izin vermeyeceğini, bunun için gerekli tedbiri aldığını gösterdi.” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KKTC Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00’te Geçitkale Havaalanına uçtu.
 
Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Coşkun Başbuğ, Türkiye’nin bölgede hava üssü açmasının askeri ve siyasi dengeleri değiştireceğini vurguladı. Başbuğ, “KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili söylemi oradaki çevreyi memnun etmişti. Bu karar Akıncı’nın söylemine ve malum çevreye de bir cevap oldu.” ifadelerini kullandı.
 
Türkiye’nin bölgeye gönderdiği İHA’larla iki mesaj verdiğine dikkat çeken Coşkun Başbuğ, “Türkiye siyasi olarak, bölgedeki haklılığını ve duruşunu tekrar gösterdi. Askeri olarak ise bölgede oldu-bittiye izin vermeyeceğini, bunun için gerekli tedbiri aldığını gösterdi.”
 
“TÜRKİYE’NİN İHA KARARI, AKINCI’YA CEVAP OLDU”
 
KKTC parlamentosunun İHA kararını oylamadan aldığını belirten Başbuğ, “KKTC parlamentosu bu kararı hiç oylamadan anında aldı. Bu karar iki ülkenin iş birliğini gösteren bir hareket oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili söylemi oradaki çevreyi memnun etmişti. Bu karar Akıncı’nın söylemine ve malum çevreye de bir cevap oldu.” dedi.
 
“TÜRKİYE BÖLGEDEKİ ASKERİ ALANINI GENİŞLETTİ”
 
KKTC’nin bölgeye Türkiye’yi davet ettiğini söyleyen Başbuğ, “Günümüz savaşların aktörleri ve konseptleri değişti. İHA ve SİHA’lar günümüz koşullarında ulusal ordunun yerini alan savaş aracı durumunda. İHA ve SİHA’ların gücü birçok askeri ordunun yaptığı işin kat ve kat üstünde. Türkiye bölgedeki askerini varlığını güçlendirerek bölgedeki hareket alanını genişletti.” şeklinde konuştu.
 
“SİSMİK GEMİLERİMİZ DAHA GENİŞ ALANLARA GİDEBİLECEK”
 
İHA kararının ekonomi açısından da önemli olduğunu sözlerine ekleyen Coşkun Başbuğ, şöyle konuştu:
 
“İHA ve SİHA’lar sayesinde sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz daha geniş alana gidebilecek ve emniyet içerisinde çalışabilecek. Yapılan hareketi önümüzdeki günlerde askeri ve siyasi açıdan önemli avantajlar getirecek.”
 
 

İşte terörist geçişini engelleyen Risk Analiz Birimi ekipleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Pekcan'dan 'döviz kredisinde indirim' müjdesi

Bakan Pekcan'dan 'döviz kredisinde indirim' müjdesi

Tayin için Yargıtay'dan emsal karar

Tayin için Yargıtay'dan emsal karar

100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor

100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor

Libya'da BAE SİHA'ları Misrata Hava Harp Okulu'nu bombaladı

Libya'da BAE SİHA'ları Misrata Hava Harp Okulu'nu bombaladı

Hayatı karardı: Dudağı düştü

Hayatı karardı: Dudağı düştü

Görenler şaştı kaldı! Türü bilinmiyor, 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı...

Görenler şaştı kaldı! Türü bilinmiyor, 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı...

5 yıl önce başladı, köstebek yuvasına çevirdiler!

5 yıl önce başladı, köstebek yuvasına çevirdiler!

Greta'nın tren yalanı ifşa oldu

Greta'nın tren yalanı ifşa oldu
 

POPÜLER HABERLER

Hablemitoğlu suikastında çarpıcı gelişme! Kilit şüpheli Ukrayna´da yakalandı

Hablemitoğlu suikastında çarpıcı gelişme! Kilit şüpheli Ukrayna´da yakalandı

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA