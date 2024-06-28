KKTC'ye Türkiye tarafından X-ray cihazı hibe edildi

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile KKTC Maliye Bakanlığı arasında dış ticaret güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında işbirliği kapsamında hibe edilen mobil X-ray cihazının teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Gazimağusa Limanı'ndaki törene KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve ilgililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende protokolün katılımıyla kurdele kesilerek cihazın açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan KKTC Başbakanı Üstel, ülke ekonomisini daha ileriye götürebilmek için çalıştıklarını vurgulayarak, Ercan Havalimanı'ndan sonra Gazimağusa Limanı'nın da gelen mobil X-ray cihazıyla daha güvenli ve çağdaş sisteme kavuştuğunu ifade etti.

Üstel, KKTC'nin kalkınması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, cihaz desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Ticaret Bakanı Bolat, Kıbrıs Türklerinin uğradığı haksızlıklara karşı birlikte mücadelenin kendileri için asli vazife olduğunu söyleyerek, "Türkiye güçlenerek yükseldikçe KKTC de yükselecek." dedi.

Bolat, Türkiye'nin her zaman KKTC'ye önem verdiğini vurgulayarak, hibe edilen mobil X-ray cihazının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye tarafından KKTC'ye hibe edilen mobil X-ray cihazının ikincisinin de gelecek ay içinde Girne Limanı'nda hizmete gireceği bildirildi.

