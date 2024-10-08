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  • ''Klasik bir CHP performansı''... Kirli su arıtılmadan denize boşaltıldı
Güncel

''Klasik bir CHP performansı''... Kirli su arıtılmadan denize boşaltıldı

CHP yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Didim Atık Su Arıtma Tesisi'nden aratılmadan denize boşaltılan kirli su, turizm cenneti Didim'in Fener Koyu'nun pisliğe boğdu. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı.

AA8 Ekim 2024 Salı 16:00 - Güncelleme:
''Klasik bir CHP performansı''... Kirli su arıtılmadan denize boşaltıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Didim Atık Su Arıtma Tesisinden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi aldı.

Tesisteki kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'nda denize boşaltıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

ÇIKACAK SONUÇLAR ANALİZ EDİLECEK

Bölgeden numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çıkacak sonuçları analiz edecek.

Ayrıca, balıkçıların da oltayla balık avladığı kısımda deniz suyunun kahverengiye büründüğü görüldü.

"KLASİK BİR CHP PERFORMANSI"

Öte yandan AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"Burası Türkiye'nin önemli turizm ilçelerinden Didim. Denizin eşsiz mavisini kanalizasyon pisliği ile zehirleyen bu sözde arıtma tesisi de CHP yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait. İzmir Körfezi'ni mahveden, zehirleyen CHP yönetiminin Aydın versiyonu. Klasik bir CHP performansı. İşine gelince gerçekleri çarpıt, işine gelince sorumluluk alanındaki kepazeliklere sessiz kal."

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