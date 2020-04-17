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Oksijen tüpü olmayan hastanın imdadına Vefa Grubu yetişti KOAH hastasının oksijen tüpü ihtiyacını Vefa grubu karşıladı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ve hastanede tedavi gören KOAH hastasının oksijen tüpü ihtiyacı 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerince giderildi.

AA17 Nisan 2020 Cuma 10:16 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 10:16
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Tutak ilçesine bağlı Dorukdibi köyünde yaşayan KOAH hastası bir kişi, bir süre önce rahatsızlanınca Patnos Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından doktorların evinde oksijen tüpü kullanmasını önerdiği KOAH hastası, maddi durumları kötü olduğu için oksijen tüpünü alamadı.

Bunun üzerine aile, Tutak Kaymakamlığı koordinesinde 65 yaş üstü ve kronik hastaların yardımına koşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ihbar hattını arayarak yardım istedi.

İhbarı değerlendirdikten sonra İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), tarafından temin edilen oksijen tüpünü KOAH hastasına teslim etmek için yola koyuldu.

Patnos Devlet Hastanesine giden Vefa ekibi, oksijen tüpünü doktorlar aracılığıyla hasta vatandaşa teslim etti.

Oksijen tüpüne kavuşan vatandaş taburcu edilerek evine gönderildi.

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