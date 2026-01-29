İSTANBUL 16°C / 12°C
Güncel

KOAH ve Pnömoni hastasının imdadına ambulans helikopter yetişti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan KOAH ve Pnömoni hastası kişi, helikopter ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

29 Ocak 2026 Perşembe 13:52
Gökçeada ilçesinde nefes darlığı şikayeti olan hasta, Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Acil serviste yapılan ilk tetkiklerin ardından hastaya 'KOAH' ve 'Pnömoni' tanısı konuldu. Hastaya ilk müdahale hastanede gerçekleştirildi.

Hastanede ilk tetkikleri ve müdahaleleri sağlanan hastanın ileri tetkik ve tedavi ihtiyaçları nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Gökçeada Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansı 'Hava-17' ekibine teslim edilen hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

