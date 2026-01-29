KOAH ve Pnömoni hastasının imdadına ambulans helikopter yetişti

Gökçeada ilçesinde nefes darlığı şikayeti olan hasta, Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Acil serviste yapılan ilk tetkiklerin ardından hastaya 'KOAH' ve 'Pnömoni' tanısı konuldu. Hastaya ilk müdahale hastanede gerçekleştirildi.

Hastanede ilk tetkikleri ve müdahaleleri sağlanan hastanın ileri tetkik ve tedavi ihtiyaçları nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Gökçeada Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansı 'Hava-17' ekibine teslim edilen hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.