Koalaların çılgın kavgası böyle görüntülendi
Sevimlilikleri ile bilinen koalaların çılgınca kavga etmesi, izleyenleri şaşırtıyor.
- star.com.tr
Koalalar, peluş oyuncaklara benzerlikleri nedeniyle sevimli, iyi uysal hayvanlar olarak biliniyor. Ancak, çiftleşme mevsimi geldiğinde doğa gerçek yüzünü gösteriyor ve diş ve pençeler sahneye çıkıyor.
Ancak çiftleşme mevsiminin dışında iki koalanın görüntülenen kavgası, bu hayvanları sevimli bulan herkesi şaşırttı.
Güney Avustralya'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde, ağaca tırmanan bir dişiye ulaşmak isteyen koala, onu pençe ve dişleriyle aşağı indirmeyi başarıyor.
Yerde koalanın çığlıkları arasında devam eden kavga, erkeğin bir süre sonra vazgeçip gitmesiyle sona eriyor.
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