Kobani operasyonu İYİ Parti'yi rahatsız etti

02 Ekim 2020 Cuma 17:52 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 17:52

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'den yapılan 'Artık kapalı kapılar ardında ittifak yapmayacağız' restiyle işaret fişeğinin ateşlendiği ve eski eş başkan Selahattin Demirtaş'ın 'Dışarıda olsam Sayın Akşener'i ziyaret ederdim' mesajıyla hızlanan İYİ Parti'yle yakınlaşma süreci yeni bir boyut kazandı.

'Ortada başarılı olmuş bir ittifak var'

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, mevkiidaşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Medyascope TV'nin sorularını cevapladı. Millet İttifakı'nın önemine dikkat çeken Kavuncu, “Ortada başarılı olmuş bir ittifak var. Bunun sonuçlarını yerel seçimlerde hep birlikte gördük' diye konuştu.

'HDP'liler hakkında ne düşünüyorsunuz?'

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında HDP'li bazı isimlerin gözaltına alınmasını ve tutuklanması hakkında değerlendirmesi sorulan Kavuncu özetle şu ifadeleri kullandı:

Ben siyasete atılmadan önce de mensubu olduğum partinin görüşlerini savunuyordum. O da şuydu; sosyal demokrat bir ideolojinin sahibi olursunuz; ama bunu şiddet ve terörle yan yana getirerek yaşatmaya çalışırsınız, şiddetle karşısında olurum.

'Hukuk herkes için geçerlidir'

Ancak hukuk herkes için geçerlidir. Bütün bu görüşler bizim, yapılan bir hukuksuzluğa da meşru gözüyle bakmamız imkanını veya ihtimalini gündeme dahi getirmemektedir.