07.02.2020 10:14 - Güncelleme: 07.02.2020 10:14

Kobe Bryant cenazesi ne zaman? Kobe Bryant'ın ölüm nedeni ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Dünyayı sarsan Kobe Bryant’ın ölümü hakkında araştırmalar yapılıyor. ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna da öldü. Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atmıştı. Kobe Bryant'ın ölümü ve cenazesi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

KOBE BRYANT CENAZESİ NE ZAMAN?

Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cenaze törenlerinin ne zaman düzenleneceğini belli oldu.

Los Angeles Times, iki farklı kaynağına dayandırdığı haberinde, cenaze töreninin 24 Şubat 2020 tarihinde Los Angeles Lakers'ın maçlarına ev sahipliği yapan Staples Center'da düzenleneceğini yazdı.

24.02.2020 tarihinde düzenlenecek olan cenaze töreninde Kobe Bryant ve Gianna'nın yanı sıra aynı kazada hayatını kaybeden diğer 7 kişinin de anılacağı ifade edildi.

Ayrıca 24.02.2020 tarihinin Kobe Bryant (24) ve Gianna'nın (2) forma numaralarına göre belirlendiği belirtildi.

KOBE BRYANT'IN ÖLÜM NEDENİ NE?

NBA’in efsane ismi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’yla hayatını kaybeden dokuz kişinin resmi ölüm nedenleri belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin travmadan kaynaklandığı açıklandı.

Travma gelişmiş ülkelerde önde gelen ölüm sebeplerinden birisidir. Travma, yapısal değişiklik ve fizyolojik bozukluklarla karakterize, mekanik, termal, elektrik ve kimyasal enerjilerle oluşan veya oksijen ve ısı gibi yaşamın temel unsurlarının yokluğuna bağlı olarak ortaya çıkan yaralanmalardır.

Bu karmaşık yaralanma mekanizmalarının anlaşılması ve acil olarak tanı ve tedavinin sağlanabilmesi için, travmanın oluş mekanizmalarının ve etkilerinin tanımlanmasın gerekmektedir.Künt travma kısaca künt bir nesneden veya uygulanan diğer saldırıların neden olduğu fiziksel hasar olarak tanımlanabilir.

Kuvvet travması olarak da adlandırılan künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir. Künt travmada derinin bütünlüğü bozulmadan alttaki organlarda çeşitli derecelerde yaralanmalar olur. Künt travma, kontüzyonlar, sıyrıklar, laserasyonlar ve / veya kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır. Künt travmalarda hastalarda gücün direkt yayılımıyla kompresyon tipi yaralanma olur.

Yüksekten düşmeler künt yaralanmaya örnektir. Yaralanmanın derecesi; mesafeyle ve yere çarpma hızıyla orantılıdır. İlginç olan yüksekten düşen hastalarda intraabdominal yaralanmalar çok yaygın değildir. Genelde içi boş visseral organ rüptürü görülür ve bu hiçbir zaman hipotansiyon yapmaz. Bununla birlikte retroperitoneal yaralanmalar oldukça yaygındır. Çünkü genellikle aksiyal iskelet yanında yüksek geçiş gücü görülür.