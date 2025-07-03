Koca vahşeti bitmiyor... Sokak ortasında karısını yumrukladı

Şanlıurfa'da sokak ortasında eşini darbeden şahsa çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Bir kişi, sokak ortasında eşine yumruk attı. Şahıs, olaya tepki gösteren bir sürücüye de çıkıştı. Kadının saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLAR ŞİDDET OLAYINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kadına yönelik şiddete tepki gösteren Nurgül Ayebe, "Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Dünyada bu kadar değerli bir varlık olan kadına nasıl kıyabiliyorlar anlam veremiyorum" dedi.

Şiddetin her türlüsünü kınayan Halil İbrahim Şahin ise, "Kadınlarımıza yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Annemiz var, bacımız var, kimse öyle sokak ortasında eşini dövemez" ifadelerini kullandı.