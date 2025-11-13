İSTANBUL 17°C / 7°C
  'Koca Yusuf' yurda ulaştı! Şehitlerimizin naaşı Ankara'ya getirildi
Güncel

'Koca Yusuf' yurda ulaştı! Şehitlerimizin naaşı Ankara'ya getirildi

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşlarını taşıyan 'Koca Yusuf' A400M uçağı Ankara'ya ulaştı.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
'Koca Yusuf' yurda ulaştı! Şehitlerimizin naaşı Ankara'ya getirildi
Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşları Türkiye'ye getirildi.

Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti. Türkiye'ye getirilen şehitlerin naaşları düzenlenecek törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.

SON ŞEHİT NAAŞINA BUGÜN ULAŞILMIŞTI

İçinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüştü.

Uçağın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada da arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.

