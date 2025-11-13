SON ŞEHİT NAAŞINA BUGÜN ULAŞILMIŞTI
İçinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüştü.
Uçağın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada da arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.