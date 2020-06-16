16 Haziran 2020 Salı 17:05 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 17:05

Kocaeli giriş çıkış yasağı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Valilikler tarafından 9 ile 3 ie 15 gün arası son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Peki Kocaeli'ye Kocaeli giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak? Kocaeli giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor? Kocaeli Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada merak edilen soruları yanıtladı. İşte Son dakika Valilikten Kocaeli'ye giriş çıkış açıklaması

Şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci kapsamında kaldırılmıştı. HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle tedbir amaçlı Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ‘da valilikler tarafından şehirlere giriş yasağı kararı alındı. Kocaeli giriş çıkış yasağı ne zaman kalkacak?

Kocaeli Valiliği, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldığını duyurdu.

Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Kocaeli valiliğinin yaptığı açıklamaya göre Kocaeli’ye giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Peki Kocaeli giriş çıkış yasağı ne zaman bitiyor? İşte Kocaeli Valiliği'nden giriş çıkış açıklaması

KOCAELİ'YE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kocaeli Valiliği toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığını bildirdi. Kocaeliye giriş çıkışlar 13 Haziran'dan 27 Haziran gece 00.00'a kadar yasaklandı. 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece Kocaeli'ye giriş çıkış yasağı kalkacak.

KOCAELİ VALİLİĞİNDEN GİRİŞ ÇIKIŞ AÇIKLAMASI

İlimiz genelinde (polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde); kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresi ile açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinlikler ile bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları 13/06/2020 günü saat:00.01’den 27/06/2020 günü saat:00.00’a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır.