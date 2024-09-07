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  • Kocaeli için büyük gün... Açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
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Kocaeli için büyük gün... Açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kocaeli'de 3 millet bahçesi ve bir hastanenin açılışını gerçekleştirecek.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 11:03 - Güncelleme:
Kocaeli için büyük gün... Açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası'nın açılışını yapacak.

X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOCAELİ'DE HASTANE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının açılışını yapacak.

X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının 51 bin 31 metrekare kapalı alanda bulunduğu belirtildi.

Hastanede, 64 poliklinik ile 9 ameliyathane odasının olduğu, 39'u yoğun bakım, 32'si acil servis, 26'sı hemodiyaliz biriminde olmak üzere toplam 300 yatak bulunduğu ifade edilen paylaşımda, hastanenin fotoğraflarına da yer verildi.

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