Kocaeli için büyük gün... Açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası'nın açılışını yapacak.



X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.



Açılışını bugün Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yapacak.



✅ Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası



* 51 bin 31 metrekare kapalı alan

* 64 poliklinik, 9 ameliyathane odası

* 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere olmak üzere toplam 300 yatak pic.twitter.com/pCGab8C1yu — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 7, 2024

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOCAELİ'DE HASTANE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının açılışını yapacak.

X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının 51 bin 31 metrekare kapalı alanda bulunduğu belirtildi.

Hastanede, 64 poliklinik ile 9 ameliyathane odasının olduğu, 39'u yoğun bakım, 32'si acil servis, 26'sı hemodiyaliz biriminde olmak üzere toplam 300 yatak bulunduğu ifade edilen paylaşımda, hastanenin fotoğraflarına da yer verildi.

Açılışını bugün Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yapacak.



✅ Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Yeni Binası



* 51 bin 31 metrekare kapalı alan

* 64 poliklinik, 9 ameliyathane odası

* 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere olmak üzere toplam 300 yatak pic.twitter.com/pCGab8C1yu — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 7, 2024

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