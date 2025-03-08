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Kocaeli merkezli 5 ilde 'bungalov dolandırıcılığı' operasyonu

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Kocaeli merkezli 5 ilde 'bungalov dolandırıcılığı' operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek insanları dolandıran şüpheliler, şikayet üzerine tespit edildi.

Sahte internet sitesi ve sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla vatandaşların rezervasyon yapmalarını sağlayarak kapora aldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Nevşehir, Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi.

El konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucu tespit edilen 3 şüpheli daha düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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