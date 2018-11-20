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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10'u muvazzaf 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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