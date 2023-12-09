Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP'den istifa etti

Sancaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle Sayın Genel Başkan'ımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

İSTİFASI İSTENMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli Milletvekili Sancaklı'nın partiden istifasının istendiğini bildirmişti.