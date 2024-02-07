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Kocaeli Şehir Hastanesi'nin ulaşımını kolaylaştıracak tramvayın ilk test sürüşü yapıldı

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak 3 kilometrelik tramvay hattında ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Kocaeli Şehir Hastanesi'nin ulaşımını kolaylaştıracak tramvayın ilk test sürüşü yapıldı
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Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı sürdürülen hattın ilk test sürüşünde, otogar durağından hareket eden tramvay, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Kocaeli Şehir Hastanesi istikametine yol aldı.

Vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak tramvayın test sürüşü sırasında, yolcu ağırlık kapasitesini karşılayan kum dolu torbalar kullanıldı. Tramvay raylarda ilerlerken, çok sayıda uzman da incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tramvay araçlarıyla gerçekleştirilen sürüş, 10 gün boyunca devam edecek.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları bitirilen, 5 istasyon bulunan 3 kilometrelik hat, testlerin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

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