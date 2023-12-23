Kocaeli Valiliği Uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, "Denizlerimizde (Marmara) fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'da bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.