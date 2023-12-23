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Kocaeli Valiliği Uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor

Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi'nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 13:56 - Güncelleme:
Kocaeli Valiliği Uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor
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Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, "Denizlerimizde (Marmara) fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'da bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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