5 Kasım 2025 Çarşamba
  • Kocaeli Valisi Aktaş: Gebze'de çöken binalara ilişkin yürütülen çalışmalar tamamlanma noktasına geldi
Güncel

Kocaeli Valisi Aktaş: Gebze'de çöken binalara ilişkin yürütülen çalışmalar tamamlanma noktasına geldi

Gebze'de çöken apartman ve tahliye edilen binalara ilişkin, bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanma noktasına geldiğini ifade eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yarın bir yol haritası açıklamayı hedeflediklerini bildirdi.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 21:26 - Güncelleme:
Kocaeli Valisi Aktaş: Gebze'de çöken binalara ilişkin yürütülen çalışmalar tamamlanma noktasına geldi
Vali Aktaş beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral'la 29 Ekim'de 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çöktüğü Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi ile tedbiren tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmaları takip etti.

Faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Aktaş, gazetecilere, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eş güdümündeki çalışmaların, 29 Ekim'de meydana gelen göçükten sonraki ilk andan itibaren 24 saat esasına göre devam ettiğini söyledi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilirkişi heyetinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aktaş, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı takibiyle devam eden faaliyetlere TÜBİTAK ve üniversitelerin de destek verdiğini kaydetti.

"YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALARI BELİRLEYECEK NOKTAYA GELMİŞ OLACAĞIZ"

Aktaş, adeta bir bilim kurulu oluşturularak, olayın oluş şekli ve tahliye edilen binaların durumuyla ilgili bir yol haritası belirlenmeye çalışıldığını dile getirerek, "Bugün itibarıyla sona gelmiş, yaklaşmış bulunuyoruz. Enkazdaki son kısımlar da adli incelemeyle paralel gidilerek kaldırılıyor. Tamamen kaldırıldıktan sonra son bir inceleme de yapıldıktan sonra büyük ihtimalle yarın önümüzdeki süreci belirleyecek, yapacağımız çalışmaları belirleyecek noktaya gelmiş olacağız. Bunu kamuoyuyla ve vatandaşlarımızla paylaşacağız." diye konuştu.

Alanında yetkin bilim insanlarının, son teknolojik cihazlarla burada faaliyetlere katıldığını aktaran Aktaş, "Burada hem olayın sebebi hem de atılacak adımlar titizlikle değerlendiriliyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik alınan tedbirler tekrar gözden geçiriliyor. Yarın umarım bu noktada bir yol haritası açıklayacağız." ifadesini kullandı.

OLAY

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

