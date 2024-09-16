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Güncel

Kocaeli'de haber alınamayan kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, zeytin bahçesinde ölü bulundu.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Kocaeli'de haber alınamayan kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu
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4 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden Zekeriya Balabıyık'tan (69), 2 gündür haber alamayan yakınları çevrede arama çalışması yaptı.

Balabıyık, aynı mahallenin 202. Cadde'sindeki bir zeytin bahçesinde otlar içinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Balabıyık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu arada Balabıyık'ın başının arka kısmında kan lekeleri tespit edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ceset, incelemelerin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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