İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
Güncel

Kocaeli'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 00:05 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 00:05
ABONE OL

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 4-6 Ocak'ta kentte düzenlenen 4 operasyonda, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

Operasyonda durdurulan otomobilin bagajında 2 yabancı uyruklunun bulunması polis kamerasına yansıdı.

Kartepe ilçesinde de hurdacılık yapılan bir iş yerinde yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

"Göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.