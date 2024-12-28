Kocaeli'de 4 katlı binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, apartmandaki bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, "Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı yangın meydana geldiğini düşünüyoruz. İlk belirlemelere göre 10 yaralımız var. Ekiplerimizin müdahalesi sürüyor." açıklamasında bulundu.