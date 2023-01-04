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Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Kocaeli'de 9 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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D-100 kara yolunun Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul istikametinde 41 P 6228 plakalı Okan A. yönetimindeki servis minibüsü, kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için yolda duran Ertan K. idaresindeki 41 P 4858 plakalı servis otobüsüne çarptı.

Arkadan gelen 1'i minibüs 5 aracın daha karıştığı kazada, araçta sıkışan servis minibüsü sürücüsü Okan A. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.

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