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  • Kocaeli'de aile içi şiddet: Eşini ensesinden vuran şahıs ambulansı kovalarken enselendi
Güncel

Kocaeli'de aile içi şiddet: Eşini ensesinden vuran şahıs ambulansı kovalarken enselendi

45 yaşındaki vinç operatörü Tuncay Ateş, tartıştığı eşi 39 yaşındaki Semira Ateş'i ensesinden tabancayla vurarak ağır yaraladı. Bununla yetinmeyen şüpheli eşini hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın peşinden giderken yakayı ele verdi.

DHA14 Ekim 2024 Pazartesi 13:21 - Güncelleme:
Kocaeli'de aile içi şiddet: Eşini ensesinden vuran şahıs ambulansı kovalarken enselendi
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çayırova ilçesinde meydana geldi. 2 çocukları olan Semira Ateş ile vinç operatörü eşi Tuncay Ateş arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tuncay Ateş, tabancayla eşini ensesinden vurdu. Semira Ateş yere yığılırken; silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş, ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Ateş ise 41 AHN 530 plakalı otomobiliyle ambulansın arkasından giderken, hastanenin önünde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Semira Ateş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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