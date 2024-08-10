İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2024 Cumartesi / 5 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de bazı plajlar hariç denize girmek yasaklandı
Güncel

Kocaeli'de bazı plajlar hariç denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek dün, 1 gün süreli yasaklanmıştı. Kaymakamlık aldığı karar doğrultusunda bugün de denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

DHA10 Ağustos 2024 Cumartesi 10:12 - Güncelleme:
Kocaeli'de bazı plajlar hariç denize girmek yasaklandı
ABONE OL

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçe kaymakamlığı dün 1 gün süreli denize girmeyi yasaklamıştı. Kaymakamlık hava ve deniz şartlarının devam etmesi nedeniyle bugün de denize girmenin yasaklandığını açıkladı. İlçedeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk Plajları'nı kapsayan yasak ile ilgili yapılan açıklamada, "Hava-deniz şartları sebebiyle 10 Ağustos Cumartesi günü Kandıra İlçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunurö ifadelerine yer verildi.

  • kandira
  • kerpe koyu
  • plaj yasagi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.