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Kocaeli'de bir çocuk denizde kayboldu

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri suda kayboldu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri suda  kayboldu.
 
Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde iskeleden denize giren Suriye uyruklu Şamil El Hüseyin (13) ile Abdülhalik (9) ve Ömer (15) Elali kardeşler ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir çocuk suda çırpınmaya başladı.
 
Durumu fark eden vatandaşlardan Erol Değer, suya atlayarak Şamil El Hüseyin ve Ömer Elali ile diğer çocuğu  kıyıya çıkardı. Abdülhalik Elali ise bu sırada gözden kayboldu.
 
Olay yerine itfaiye, sağlık ve deniz polisi ile dalgıç sevk edildi.
 
Ömer ve Şamil, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Dalgıçlar, kayıp çocuğu arama çalışmalarını sürdürüyor.
 
Deniz kıyısında 'denize girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelasının bulunduğu gözlemlenirken, arama çalışmalarını kıyıda toplanan vatandaşlar da izliyor. 
 
- "3 çocuğu aldım, o sırada diğeri gözden kayboldu"
 
3 çocuğu kurtaran Erol Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarıyla sahile eğlenmeye geldiğini, bu sırada iskeleden denize giren 4 çocuğu gördüğünü söyledi.
 
Kıyıdan açılan çocukların yorulduklarını fark ettiğini belirten Değer, "Ben o sırada yakındaki çay bahçesinde oturuyordum. Dördünü birden gördüğüm anda biri gözden kaybolmaya başladı. Diğerleri kendinden geçmeye başladığında hemen kurtarmaya gittim. Çocukların hepsi aynı yerdeydi. Üçünü aldım, o sırada diğeri gözden kayboldu." diye konuştu.
 
Çocukları sağlık görevlilerine teslim ettiğini dile getiren Değer, şunları kaydetti:
 
"Ama bir çocuk kayıp. Akıntıya doğru gitti. Bulundukları noktayı sahil güvenlik ekiplerine bildirdim. O bölge dubayla işaretlendi. Ben elimden geleni yaptım. Birinin bilinci yerinde değildi. Diğerleri kendindeydi. Kurtardığım çocuklardan birisi, kaybolan çocuğun abisiymiş. Dışarıya çıkardığım çocuklardan ikisi Suriyeli. 11-12 yaşlarındaydı. Kayıp olan da Suriyeli. Bir çocuk da 'babamdan korkarım' diye kaçmış gitmiş."
 
Değer, bölgede sürekli boğulma olaylarının yaşandığını belirterek, insanların fazla açılmaması için buranın dubalarla çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

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