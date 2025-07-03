İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2025 Perşembe / 8 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8862
  • EURO
    47,0443
  • ALTIN
    4294.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli'de boğulmalara karşı sıkı önlem: Su kaynaklarına girmek yasak
Güncel

Kocaeli'de boğulmalara karşı sıkı önlem: Su kaynaklarına girmek yasak

Kocaeli Valiliği, yaz aylarında artan boğulma vakalarını önlemek için baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarına girmenin yasaklandığını duyurdu.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
Kocaeli'de boğulmalara karşı sıkı önlem: Su kaynaklarına girmek yasak
ABONE OL

Kocaeli Valiliği, yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarını önlemek amacıyla baraj, akarsu, gölet ve sulama kanallarına girmenin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can güvenliğinin korunması kapsamında denize kıyısı bulunan ilçelerde "Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonları" kurulacak.

Bu komisyonlar, her yıl yüzmeye uygun alanları belirleyerek kamuoyuna duyuracak, riskli bölgeleri ise yasaklayacak. Çeken akıntı riski taşıyan bölgelerde denize girmek yasaklanacak.

Sahillerde güvenli yüzme alanları şamandıralarla işaretlenecek, motorlu deniz araçlarının bu alanlara girmesi önlenecek. Plajlarda cankurtaran istasyonları kurulacak, yeterli ekipman ve personel bulundurulacak. Ayrıca anons sistemleri, levhalar ve afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek.

İç sularda ise baraj, akarsu, gölet ve sulama kanalı gibi alanlarda serinleme veya yüzme tamamen yasaklandı. Bu alanlara giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari para cezası uygulanacak, 15 yaş altındakiler ise ailelerine teslim edilecek. İlgili kurumlar, uyarı levhaları ve koruyucu önlemleri hayata geçirecek.

Açıklamada, meteorolojik uyarılara göre denize girmenin de yasaklanabileceği, işletmelerin cankurtaran ve ilkyardım ekipmanını hazır bulundurmakla yükümlü olduğu, karara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.