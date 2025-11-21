İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Kocaeli'de çatlak kolon paniği: 5 katlı bina boşaltıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 katlı binanın kolonlarında çatlaklar tespit edildi. İncelemelerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

AA21 Kasım 2025 Cuma 18:15 - Güncelleme:
Kocaeli'de çatlak kolon paniği: 5 katlı bina boşaltıldı
Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştuğu ihbar edildi.

Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 5 katlı binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.

Ekipler, binanın zemin katında bulunan zincir marketin kapısına da bilgilendirme amacıyla oluşturulan teknik raporu astı.

Binadan tahliye edilen ailelerin bir kısmı Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirilirken, bir kısmı da yakınlarının yanına gitti.

