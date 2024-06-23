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Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 01:18 - Güncelleme:
Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Osmangazi Mahallesi Erol Sokağı'nda bulunan bir parkta T.U, D.T. ve B.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.Ç, T.U. ve D.T'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan D.T. ve T.U. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden D.T'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli B.Ç'yi gözaltına alırken kavgada kullanılan bıçak, park çevresindeki çöp konteynerlerinden birinde bulundu.

  • Kocaeli Darıca
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