İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4745
  • EURO
    38,3804
  • ALTIN
    3421.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kocaeli'de çıkan ikinci yangın hala devam ediyor

Kocaeli'de 17 Şubat'ta başlayan metan gazı yangını sönerken, bu kez 500 metre uzaklıktaki başka bir sondajda açığa çıkan gaz 2 gündür yanıyor.

IHA4 Mart 2025 Salı 10:07 - Güncelleme:
Kocaeli'de çıkan ikinci yangın hala devam ediyor
ABONE OL

Olay, 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde meydana geldi. Metro projesi sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. Ekiplerin olay yerindeki bekleyişi sürerken, gazın yanışı 2 gündür devam ediyor.

14 GÜNÜN ARDINDAN SÖNDÜ

Ayrıca, 17 Şubat'ta Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatı için yapılan sondaj çalışmasında, yaklaşık 47 metre derinlikte yüzeye çıkan metan gazı alev almıştı. 14 gündür yanan Bedir Sokak'taki metan gazı, gece saatlerinde söndü. Ekiplerin bölgede incelemeler yapacağı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.