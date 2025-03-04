Kocaeli'de çıkan ikinci yangın hala devam ediyor

Olay, 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde meydana geldi. Metro projesi sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. Ekiplerin olay yerindeki bekleyişi sürerken, gazın yanışı 2 gündür devam ediyor.

14 GÜNÜN ARDINDAN SÖNDÜ

Ayrıca, 17 Şubat'ta Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatı için yapılan sondaj çalışmasında, yaklaşık 47 metre derinlikte yüzeye çıkan metan gazı alev almıştı. 14 gündür yanan Bedir Sokak'taki metan gazı, gece saatlerinde söndü. Ekiplerin bölgede incelemeler yapacağı öğrenildi.