Kocaeli'de Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Kocaeli Cuma namazı kılınacak camiler listesi

05 Haziran 2020 Cuma 12:37 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 12:37

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli il müftülüğü il genelinde cuma namazı kılınacak camileri belirledi. Açıklanan resmi listeye göre ilçelerle birlikte toplam 1008 yerde cuma namazı kılınacak. Kocaeli Müftülüğü, cuma namazı kılınacak mekanları belirledi. Buna göre il genelinde 822 cami avlusu ve 86 açık alan, cuma namazı için açılacak.

Cemaatin 2 ayın ardından camiyle buluşacağı ikinci cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Kocaeli'de cuma namazı kılınacak camiler ve mescitler listesi aşağıdaki gibidir.

KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

İLÇE ADI CAMİ ADI

Başiskele 17 AĞUSTOS ŞEHİTLER C.

Başiskele AKSA C.

Başiskele AKSIĞIN MRK. C.

Başiskele AKSIĞIN KARAPINAR C.

Başiskele ALTINKENT C.

Başiskele AYAZMA C.

Başiskele AYDINKENT C.

Başiskele AZİZAĞA C.

Başiskele BAHÇECİK MRK. C.

Başiskele BAHÇEKENT C.

Başiskele BARBAROS C.

Başiskele BEYDA C.

Başiskele CAMİDÜZÜ MH.C.

Başiskele DAMLAR C.

Başiskele DÖNGEL MH. MERKEZ C.

Başiskele EBUBEKİR C.

Başiskele ERBAY C.

Başiskele FATİH C.

Başiskele FATMA HATUN C.

Başiskele FETİH C.

Başiskele HACI AHMET C.

Başiskele HACI HASAN CEYHAN C.

Başiskele HACI MUSTAFA C.

Başiskele HAL MESCİDİ

Başiskele HAMİT TURAN C.

Başiskele HAVUZLUBAHÇE C.

Başiskele HİCRET C.

Başiskele HAYIRSEVERLER C.

Başiskele İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ C.

Başiskele KANLIDERE C.

Başiskele KARADENİZLİLER MRK. C.

Başiskele KARAOSMANOĞLU HAFIZ MUHARREM C.

Başiskele KAZANDERE MH. C.

Başiskele KİRAZLIKENT SİTE MESCİDİ

Başiskele KÖRFEZ C.

Başiskele KULLAR MRK.C

Başiskele MAHMUT PAŞA C.

Başiskele MEVLANA C.

Başiskele ORTA C.

Başiskele RAVZA C.

Başiskele SERİNDERE MH.C.

Başiskele SERVETİYE KARŞI MH.DÜZLÜK C.

Başiskele SERVETİYE KARŞI MH.HACI HALİLLER C.

Başiskele SERVETİYE MH.AŞAĞI ALARTI C.

Başiskele SERVETİYE MH.AYTEPE C.

Başiskele SERVETİYE MH.MERKEZ C.

Başiskele SERVETİYE MH.YUKARI ALARTI C.

Başiskele ŞABAN TURAN C.

Başiskele TARIM MESCİDİ

Başiskele TEPECİK MH. C.

Başiskele VEZİRÇİFTLİĞİ ULU C.

Başiskele YALI C.

Başiskele YENİKÖY MRK. C.

Başiskele YUVACIK. BAŞİSKELE C.

Başiskele YUVACIK MRK. C.

Başiskele YUVACIK OSMANLI CAMİİ

ÇAYIROVA AKSE CAMİİ

ÇAYIROVA BEDİR CAMİİ

ÇAYIROVA ÇAYIROVA MERKEZ CAMİİ

ÇAYIROVA DEVA ULU CAMİİ

ÇAYIROVA GARİPLER CAMİİ

ÇAYIROVA HOŞSEDA CAMİİ

ÇAYIROVA MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER CAMİİ

ÇAYIROVA MUSA EFENDİ CAMİİ

ÇAYIROVA MÜZDELİFE CAMİİ

ÇAYIROVA OSMAN NURİ AKSOY CAMİİ

ÇAYIROVA TOKİ İRŞAT CAMİİ

ÇAYIROVA TÜRKAN GÖKTÜRK CAMİİ

ÇAYIROVA YENİ MAH. ENSAR CAMİİ

ÇAYIROVA YUNUS EMRE CAMİİ

DARICA ABDİ İPEKÇİ MH. FATİH ORTA C.

DARICA ABDİ İPEKÇİ MH.BAHÇELİEVLER C.

DARICA ABDİ İPEKÇİ MH.ETHEMPAŞA C.

DARICA ARAFAT C.

DARICA AŞIROĞLU MH. İRŞAT C.

DARICA AŞIROĞLU MH.MRK.C.

DARICA AYŞEHATUNLAR C.

DARICA BAĞLARBAŞI MH. ESENTEPE C.

DARICA BİLALİ HABEŞ CAMİİ

DARICA ÇİFTLİKÜSTÜ MURAT BALCI C.

DARICA EMEK MH. 500 EVLER C.

DARICA EMEK MH.FATİH MERKEZ C.

DARICA EMİRSULTAN CAMİİ

DARICA ERENLER C.

DARICA FEVZİ ÇAKMAK MERKEZ CAMİİ

DARICA HACI ALİ RIZA CANSU C

DARICA HACI AYŞE GÜMÜŞLÜAĞA CAMİİ

DARICA HACI KEMAL DESTEBAŞI C.

DARICA HACI TÜRKAN GÜLPINAR

DARICA HZ.HAMZA C.

DARICA İSTASYON MH.YENİ C.

DARICA KARATOPRAK KEŞOĞLUGİL C.

DARICA KAVALA C.

DARICA KAZIM KARABEKİR MH.C.

DARICA KURBAN EROL C.

DARICA MEHMET AKİF ERSOY C.

DARICA MİNA CAMİİ

DARICA NENE HATUN CAMİİ

DARICA NENEHATUN MERKEZ C.

DARICA NENEHATUN MH.YILDIRIM BEYAZIT C.

DARICA NURTEN HATUN

DARICA OSMANGAZİ MH. HZ. OSMAN C.

DARICA PİRİREİS C.

DARICA SAHİL C.

DARICA SIRASÖĞÜTLER MHİRFANİYE C.

DARICA ŞENTEPE ULU C.

DARICA ULUÇINAR C

DARICA YEŞİLÇAMLIKTEPE F.S.MEHMET HAN C.

DARICA YUNUS EMRE C.

DARICA OSMANGAZİ MH. ENSAR C.

DARICA HİCRET C.

DARICA BAĞLARBAŞI MERKEZ CAMİİ

DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ C.

DERİNCE 44 EVLER CAMİİ

DERİNCE 60 EVLER SAHİL CAMİİ

DERİNCE CIMBIZLAR CAMİİ

DERİNCE ÇAVUŞLU MAH ÇANCILAR CAMİİ

DERİNCE ÇAVUŞLU MAH. İSHAKÇILAR CAMİİ

DERİNCE ÇENEDERE CAMİİ

DERİNCE ÇINARLI MERKEZ CAMİİ

DERİNCE ÇINARLIDERE CAMİİ

DERİNCE GAZİOSMANPAŞA CAMİİ

DERİNCE GEREDELİ MAH. ALACAKESE CAMİİ

DERİNCE GEREDELİ MAH. YAĞCILAR CAMİİ

DERİNCE HACI ABBAS CAMİİ

DERİNCE HACIRAHMİ SEYMEN CAMİ

DERİNCE İSTASYON CAMİİ

DERİNCE KARAGÖLLÜ MAH. ÇALKÖY CAMİİ

DERİNCE KARAGÖLLÜ MAH.HAYRETTİNLİ CAMİİ

DERİNCE KARAGÖLÜ MAH. SÜVER CAMİİ

DERİNCE KAŞIKÇI MAH. CAMİİ

DERİNCE KAŞIKÇI MAH. FAKILAR CAMİİ

DERİNCE KAŞKALDERE EVLİYA CAMİİ

DERİNCE MERKEZ CAMİİ

DERİNCE MURATEVLER CAMİİ

DERİNCE PETROL OFİSİ CAMİİ

DERİNCE SIRRIPAŞA CAMİİ

DERİNCE TAHTALI MAH. BALKANCILAR CAMİİ

DERİNCE TAHTALI MAH. KOÇOĞLU CAMİİ

DERİNCE TAHTALI MAH. OMURLAR CAMİİ

DERİNCE ULU CAMİİ

DERİNCE YAVUZ SULTAN MERKEZ CAMİİ

DERİNCE YILDIRIM CAMİİ

DİLOVASI ÇARDAKTEPE CAMİ

DİLOVASI ÇERKEŞLİ CAMİ

DİLOVASI DEMİRCİLER MAH.CAMİ

DİLOVASI DİLİSKELESİ MAH CAMİ

DİLOVASI DİLİSKELESİ MERKEZ CAMİ

DİLOVASI EYÜP SULTAN CAMİİ

DİLOVASI FAKİRULLAH CAMİ

DİLOVASI FATİH MAH CAMİ

DİLOVASI GEBKİM OSB

DİLOVASI GÜLTEPE CAMİ

DİLOVASI HİCRET CAMİ

DİLOVASI HZ.ALİ

DİLOVASI HZ.HAMZA

DİLOVASI İMAM BUHARİ

DİLOVASI İMAM-I ŞAFİİ

DİLOVASI İMES OSB

DİLOVASI KÖSELER CAMİ

DİLOVASI MAKİNA İHTİSAS

DİLOVASI MERKEZ

DİLOVASI NUR CAMİ

DİLOVASI ORHANGAZİ CAMİ

DİLOVASI SEDEFGEMİ CAMİ

DİLOVASI SELAHATTİN EYYÜBİ CAMİ

DİLOVASI SEYRANTEPE

DİLOVASI TAVŞANCIL MERKEZ CAMİ

DİLOVASI TEPECİK MAH CAMİ

DİLOVASI TOKİ

DİLOVASI VAHDET CAMİ

DİLOVASI YENİYILDIZ BAĞDAT CAMİ

GÖLCÜK AYVAZPINAR C.

GÖLCÜK BAYRAM C.

GÖLCÜK D.DERE DÖRTYOL C.

GÖLCÜK D.DERE MERKEZ.C.

GÖLCÜK D.DERE YUNUS EMRE C.

GÖLCÜK D.DERE YÜZBAŞILAR MH.C.

GÖLCÜK DEĞİRMENDERE AKYÜZLER C.

GÖLCÜK DEĞİRMENDERE KURUÇEŞME C.

GÖLCÜK DONANMA C.

GÖLCÜK DÜZAĞAÇ C.

GÖLCÜK ESKİ FERHADİYE C.

GÖLCÜK FİDANLIK C.

GÖLCÜK GAZİLER C.

GÖLCÜK GELİNCİK C.

GÖLCÜK HACI DAVUTAĞA C.

GÖLCÜK HACI FATMA KAHRAMAN C.

GÖLCÜK HALIDERE MRK.C.

GÖLCÜK HAMİDİYE C.

GÖLCÜK HASANEYN C.

GÖLCÜK HİCRET C.

GÖLCÜK HİSAREYN ESENTEPE C.

GÖLCÜK HİSAREYN MERKEZ C.

GÖLCÜK İ.H.L. TATBİKAT C.

GÖLCÜK İCADİYE C.

GÖLCÜK İHSANİYE ÇİFTLİK ULU C.

GÖLCÜK İHSANİYE MRK.C.

GÖLCÜK İHSANİYE MRK.YENİ C.

GÖLCÜK İRŞADİYE C.

GÖLCÜK KARAAĞAÇ C.

GÖLCÜK KERVANSARAY C.

GÖLCÜK KOCATEPE C.

GÖLCÜK KUBA C.

GÖLCÜK LÜTFİYE C.

GÖLCÜK MAMURİYE C.

GÖLCÜK MERKEZ C.

GÖLCÜK MESRURİYE C.

GÖLCÜK MİMARSİNAN C.

GÖLCÜK MÜRVET SULTAN C.

GÖLCÜK NÜZHETİYE YENİ C.

GÖLCÜK ORTA C.

GÖLCÜK ÖRCÜN C.

GÖLCÜK PANAYIR C.

GÖLCÜK SELİMİYE C.

GÖLCÜK SİRETİYE C.

GÖLCÜK SİVRİTEPE TOKİ C.

GÖLCÜK SOFULAR C.

GÖLCÜK SÖĞÜTLÜPINAR C.

GÖLCÜK SULTAN C.

GÖLCÜK SÜLEYMANİYE C.

GÖLCÜK ŞEVKETİYE C.

GÖLCÜK ŞİRİNTEPE C.

GÖLCÜK TEVFİKHOCA VAKIF C.

GÖLCÜK ULAŞLI C.

GÖLCÜK ÜMMÜYE KAMPARA C.

GÖLCÜK YAVUZ SULTAN SELİM C.

GÖLCÜK YAZLIK ILICA C.

GÖLCÜK YAZLIK MERKEZ C.

GÖLCÜK YAZLIK ÜÇEVLER C.

GÖLCÜK YAZLIK YUKARI C.

GÖLCÜK YENİ FERHADİYE C.

GÖLCÜK YEŞİL C.

GEBZE AKŞEMSETTİN C.

GEBZE ARAPÇEŞME MH. MEVLANA C.

GEBZE ARİF HAN C.

GEBZE BARIŞ MH. YEŞİL C.

GEBZE BARIŞ MH.TÜNEL ÜSTÜ MERKEZ C.

GEBZE BİLAL-İ HABEŞİ C.

GEBZE ÇAMLIK C.

GEBZE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA C.

GEBZE DEMİRTAŞ MESCİDİ

GEBZE ELMAS C.

GEBZE GEBZE ORG. P.S.B.C.

GEBZE HACI AZİZ SAADET C.

GEBZE HACI ÖMER YALIZ C.

GEBZE HASKÖY SANAYİ C.

GEBZE HATİPDÜZÜ C.

GEBZE HİLAL PETROL C.

GEBZE HÜNKAR ÇEŞMESİ C.

GEBZE HZ.ALİ C.

GEBZE HZ.ÖMER C.

GEBZE İLYASBEY C.

GEBZE İSTASYON MH.SARKUYSAN C.

GEBZE İSTASYON MH.YAVUZ SELİM C.

GEBZE KESİT KERESTECİLER SİTESİ MESCİDİ

GEBZE KİRAZPINAR MH. EMLAK KONUT C.

GEBZE KOCATEPE C.

GEBZE MEDİNE C.

GEBZE MEHMET AKİF ERSOY C.

GEBZE MUDURNUTEPE ESENTEPE C.

GEBZE MUTLUKENT C.

GEBZE ORHANGAZİ C.

GEBZE SANAYİ C.

GEBZE ŞEHİT ABDULLAH HOROZ C.

GEBZE TURGUTTEPE C.

GEBZE TÜBİTAK MESCİDİ

GEBZE ULUBATLI HASAN C.

GEBZE YENİÇEŞME C.

GEBZE KARADENİZ NUR C.

GEBZE FATİH SULTAN MEHMET C.

GEBZE ŞEYH ŞAMİL C.

GEBZE YENİ MAHALLE ADEM YAVUZ C.

GEBZE DOĞAN ERBİLRK C.

GEBZE FEVZİ ÇAKMAK C.

GEBZE LOKMAN HEKİM C.

GEBZE YEŞİLTEPE C.

GEBZE AHATLI MH.C.

GEBZE BALÇIK C.

GEBZE CUMA MH.ERENLER C.

GEBZE CUMA MH.MERKEZ C

GEBZE DENİZLİ MH.MERKEZ C.

GEBZE DENİZLİ MH.YAVUZ SELİM C.

GEBZE DURAKLI MH.C.

GEBZE DURAKLI MH.ELBİZLİ C.

GEBZE DURAKLI MH.ELEŞLİ C.

GEBZE DURAKLI MH.KANCILLI C.

GEBZE HATİPLER MH.C.

GEBZE KADILLI MH.C.

GEBZE KADILLI MH.YEDİYER C.

GEBZE KARGALI MH.C.

GEBZE KARGALI MH.ORHANLI C.

GEBZE MUDARLI MH.C.

GEBZE OVACIK MH.C.

GEBZE PELİTLİ MH. C.

GEBZE TEPEMANAYIR MH.C.

GEBZE YAĞCILAR MH.C.

İZMİT AKARCA SECDE CAMİİ

İZMİT AKMEŞE ATATÜRK MH.CAMİİ

İZMİT ALİKAHYA HAYIRSEVENLER CAMİİ

İZMİT ALİKAHYA KARADENİZLİLER MH.CAMİİ

İZMİT AYAZMA MH.ULU CAMİİ

İZMİT FEVZİYE CAMİİ

İZMİT FUAR MUSTAFA PEHLİVAN CAMİİ

İZMİT GÖLKENT CAMİİ

İZMİT HACI HIZIR MH.FATİH CAMİİ

İZMİT İMARET CAMİİ

İZMİT KOCATEPE MH.EDEBALİ CAMİİ

İZMİT M.ALİ PAŞA CAMİİ (YENİ)

İZMİT MALTA MH.MERKEZ CAMİİ

İZMİT RAHMET CAMİİ

İZMİT ŞİRİNTEPE CAMİİ

İZMİT TAVŞANTEPE ULU CAMİİ

İZMİT TOKİ HZ. ÖMER CAMİİ

İZMİT YAHYA KAPTAN AKŞEMTTİN CAMİ

İZMİT YAHYA KAPTAN MRK.CAMİİ

İZMİT YAVUZSELİM CAMİİ

İZMİT YENİ MAH.BATTAL GAZİ CAMİİ

İZMİT AKPINAR MH.CAMİİ

İZMİT AMBARCI MH.BUDAKLAR CAMİİ

İZMİT AMBARCI MH.KALAYCILAR CAMİİ

İZMİT AMBARCI MH.MERKEZ CAMİİ

İZMİT AMBARCI MH.TEPEBAŞI CAMİİ

İZMİT AMBARCI MH.UZUNLAR CAMİİ

İZMİT ARIZLI MH.CAMİİ

İZMİT ARPALIK İHSANİYE MH.AŞAĞI CAMİİ

İZMİT ARPALIK İHSANİYE MH.CAMİİ

İZMİT BAĞLICA MH.CAMİİ

İZMİT BAĞLICA MH.ORTAKÖY CAMİİ

İZMİT BAĞLICA MH.TORAMANLAR CAMİİ

İZMİT BALÖREN MH.CAMİİ

İZMİT BAYRAKTAR MH.CAMİİ

İZMİT BİBEROĞLU MH.CAMİİ

İZMİT BÖĞÜRGEN MH.CAMİİ

İZMİT BÖĞÜRGEN MH.SEFER CAMİİ

İZMİT BULDUK MH.ÇAKIRLAR CAMİİ

İZMİT BULDUK MH.HOCALAR CAMİİ

İZMİT BULDUK MH.PİROĞLU CAMİİ

İZMİT BULDUK MH.ŞARANLAR CAMİİ

İZMİT BULDUK MH.ULUPINAR CAMİİ

İZMİT ÇAĞIRGAN MH.KUYULU CAMİİ

İZMİT ÇAVUŞOĞLU MH.CAMİİ

İZMİT ÇAYIRKÖY MH.HACIOĞLU CAMİİ

İZMİT ÇUBUKLU OSMANİYE MH.CAMİİ

İZMİT ÇUBUKLU OSMANİYE MH.ÇAYIRTARLA CAMİİ

İZMİT ÇUBUKLUBALA MH.CAMİİ

İZMİT DAĞ MH.CAMİİ

İZMİT DURHASAN MH.CAMİİ

İZMİT DURHASAN MH.SOLAKLAR CAMİİ

İZMİT DÜĞMECİLER MH.CAMİİ

İZMİT EMİRHAN MH.HASANOĞLU CAMİİ

İZMİT EMİRHAN MH.SOFUOĞLU CAMİİ

İZMİT ESELER MH.CAMİİ

İZMİT FETHİYE MH.CAMİİ

İZMİT GEDİKLİ MH.KABAKÇI HÜDAİ CAMİİ

İZMİT GEDİKLİ MH.MANCARCI CAMİİ

İZMİT GÖKÇEÖREN MH.ÇOBANKÖY CAMİİ

İZMİT GÖKÇEÖREN MH.İÇERİBAŞLAR CAMİİ

İZMİT GÖKÇEÖREN MH.SADIKLAR CAMİİ

İZMİT GÖKÇEÖREN MH.TOPALLAR CAMİİ

İZMİT GÖKÇEÖREN MH.ÜÇGAZİLER CAMİİ

İZMİT GÖLKENT CAMİİ

İZMİT GÜLBAHÇE KADRİYE MH.CAMİİ

İZMİT GÜVERCİNLİK MH.CAMİİ

İZMİT HAKKANİYE MH.CAMİİ

İZMİT HASANCIKLAR MH.CAMİİ

İZMİT ZEYTİNBURNU MH.CAMİİ

İZMİT KABAOĞLU MH.CAMİİ

İZMİT KABAOĞLU MH.SARICALAR CAMİİ

İZMİT KABAOĞLU MH.ÜÇTEPELER CAMİİ

İZMİT KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ MESCİDİ

İZMİT KARAABDÜLBAKİ MH.CAMİİ

İZMİT KAYNARCA MH.ÇULCULAR CAMİİ

İZMİT KAYNARCA MH.MERKEZ CAMİİ

İZMİT KISALAR MH.CAMİİ

İZMİT KOZLUCA MH.CAMİİ

İZMİT KULFALLI MH.CAMİİ

İZMİT KULMAHMUT MH.AŞAĞI HOROZUM CAMİİ

İZMİT KULMAHMUT MH.YUKARI HOROZUM CAMİİ

İZMİT KURTDERE MH.AYVALI CAMİİ

İZMİT KURTDERE MH.İSLAMKÖY CAMİİ

İZMİT KURTDERE MH.TEVFİKİYE CAMİİ

İZMİT MECİDİYE MH.CAMİİ

İZMİT NEBİHOCA MH.MERKEZ CAMİİ

İZMİT ORHANİYE MH.KULOĞLU CAMİİ

İZMİT ORTABURUN MH.CAMİİ

İZMİT ORTABURUN MH.ORTA CAMİİ

İZMİT SAPAKPINAR MH.CAMİİ

İZMİT SARIŞEYH MH.CAMİİ

İZMİT SARIŞEYH MH.ÇINARCIK CAMİİ

İZMİT SARIŞEYH MH.DAVULKÖY CAMİİ

İZMİT SARIŞEYH MH.SARIKOCALAR CAMİİ

İZMİT SARIŞEYH MH.SARIKOCALAR YENİ CAMİİ

İZMİT SEKBANLI MH.CAMİİ

İZMİT SEPETÇİ MH.CAMİİ

İZMİT SULTANİYE MH.CAMİİ

İZMİT SÜLEYMANİYE MH.CAMİİ

İZMİT SÜVERLER MH.CAMİİ

İZMİT ŞAHİNLER MH.CAMİİ

İZMİT ŞAHİNLER MH.ÇİFTLİK CAMİİ

İZMİT ŞAHİNLER MH.GIRGIRLAR CAMİİ

İZMİT ŞAHİNLER MH.TONGURLU CAMİİ

İZMİT ŞAHİNLER MH.VEYİSLER CAMİİ

İZMİT YASSIBAĞ MH.KARGALI CAMİİ

İZMİT YASSIBAĞ MH.MURATLAR CAMİİ

İZMİT YASSIBAĞ MH.TEKKEKÖY CAMİİ

İZMİT YASSIBAĞ MH.TOYGAROĞLU H.CEMAL ERENKAYA CAMİİ

İZMİT YENİCE MH.CAMİİ

KARAMÜRSEL AKÇAT MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL AKPINAR MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL AVCI MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL ÇAMÇUKUR MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL ÇAMÇUKUR MAH. TEPE CAMİİ

KARAMÜRSEL ÇAMDİBİ MAH. BOZKURT CAMİİ

KARAMÜRSEL ÇAMDİBİ MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL DEREKÖY MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL DEREKÖY MAH. GAZANFER BİLGE CAMİİ

KARAMÜRSEL FULACIK MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL HAYRİYE MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL İHSANİYE MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL İNEBEYLİ MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL İNEBEYLİ MAH. TAŞAĞIL CAMİİ

KARAMÜRSEL KADRİYE MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL KARAAHMETLİ MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL KARABALİ CAMİİ

KARAMÜRSEL KARAPINAR MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL KAYACIK MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL KIZDERBENT MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ

KARAMÜRSEL KIZDERBENT MAH. G.O.PAŞA CAMİİ

KARAMÜRSEL MÜRSELPAŞA CAMİİ

KARAMÜRSEL OLUKLU MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL OSMANİYE MAH. BALABAN CAMİİ

KARAMÜRSEL PAZARKÖY MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL RAHMET CAMİİ

KARAMÜRSEL SAFİYE MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL SARIKUM CAMİİ

KARAMÜRSEL SEMETLER MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL SENAİYE MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL SULUDERE MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL ŞİRİN MESCİD CAMİİ

KARAMÜRSEL TAHTALI MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL TEPEKÖY MAH. CAMİİ

KARAMÜRSEL ULU CAMİ

KARAMÜRSEL YALAKDERE MAH. VALİDEKÖPRÜ CAMİİ

KARAMÜRSEL YALAKDERE MAH. CAMİİ

Kandıra Ahlat Dede Camii

Kandıra Akbal Camii

Kandıra Akçakoca Camii

Kandıra Akdurak Mah. Yeşil Camii

Kandıra Aydınlık Mah. Zafer Camii

Kandıra Çarşı Camii

Kandıra Kışla Camii

Kandıra Orhan Camii

Kandıra Sanayi Camii

Kandıra Şefik Camii

Kandıra Toki Fatih Camii

Kandıra Yeni Camii

Kandıra Kaymaz Araman Mh. C.

Kandıra Kefken Mh. Camii

Kandıra Akçaova Mh. Camii

Kandıra Duraçalı Mh. Alaybey Camii

Kandıra Selametli Mh. Camii

Kandıra Döngelli Mh. Camii

Kandıra Kurtyeri Mh. Yukarı Kurtyeri Camii

Kandıra Deliveli Mh. Camii

Kandıra Esentepe Mh. Camii

Kandıra Çerçili Mh. Camii

Kandıra Antaplı Mh. Camii

Kandıra Pınarlı Mh. Camii

Kandıra Çalköy Mh. Ahmatlı Camii

Kandıra Ömerli Mh. Camii

Kandıra Kaymaz Erikli Mh. Gölköy Camii

Kandıra Beylerbeyi Mh. Camii

Kandıra Teksen Mh. Ortaköy Camii

Kandıra Sepetçi Mh. Sakallar Camii

Kandıra Çamkonak Mh. Ketenönü Camii

Kandıra Merkez Erikli Mh. Camii

Kandıra Sarnıçlar Mh. Camii

Kandıra Terziler Mh. Camii

Kandıra Çamkonak Mh. Hamidiye Camii

Kandıra Özbey Mh. Kumlu Camii

Kandıra Kocakaymas Mh. Kayıplar Camii

Kandıra Safalı Mh. Camii

Kandıra Akıncı Mh. Camii

Kandıra Topluca Mh.Yahyalar Camii

Kandıra Sarıcaali Mh. Camii

Kandıra Tatarahmet Mh. Delihasanlar Camii

Kandıra Nasuhlar Mh. Camii

Kandıra Üğümce Mh. Camii

Kandıra Mülküşeyhsuvar Mh. Çaprazlar Camii

Kandıra Hediyeli Mh. Camii

Kandıra Süllü Mh. Aşağı Süllü Camii

Kandıra Beyce Mh. Ahçılı Camii

Kandıra Gebeşler Mh. Camii

Kandıra Cebeci Mh. Camii

Kandıra Bozburun Mh. Camii

Kandıra Ferizli Mh. Camii

Kandıra Goncaaydın Mh. Tekkeşinler Camii

Kandıra Yusufca Mh. Camii

Kandıra Çakırcaali Mh. Cicili Camii

Kandıra Kıncıllı Mh. Camii

Kandıra Sucuali Mh. Camii

Kandıra Bağırganlı Mh. Camii

Kandıra Kabaağaç Mh. Camii

Kandıra Dalca Mh. Camii

Kandıra Lokmanlı Mh. Camii

Kandıra Karaağaç Mh. Camii

Kandıra Ağaçağıl Mh. Gügüşler Camii

Kandıra Kanatlar Mh. Pirceler Camii

Kandıra Teksen Mh. Düzköy Camii

Kandıra Babaköyü Mh. Camii

Kandıra Hacılar Mh. Camii

Kandıra Çalköy Mh. Burhanlı Camii

Kandıra Eğercili Mh. Mollahasanlar Camii

Kandıra Çakmaklar Mh. Camii

Kandıra Sarıgazi Mh. Camii

Kandıra Pelitpınanarı Mh. Goncalar Camii

Kandıra Mancarlar Mh. Camii

Kandıra Hacımazlı Mh. Camii

Kandıra Bollu Mh. Camii

Kandıra Kurtyeri Mh. Nebioğlu Camii

Kandıra Döngelli Mh. Kütükcüler Camii

Kandıra Alefli Mh. Camii

Kandıra Kubuzcu Mh. Abdipaşa Camii

Kandıra Kızılcapınar Mh. Karabıyıklar Camii

Kandıra Sinanlı Bilallı Mh. Tatarlar Camii

Kandıra Yağcılar Mh. Küçüklü Camii

Kandıra Karadivan Mh. Pestiller Camii

Kandıra Elmacık Mh. Şeyhköy Camii

Kandıra Sarıcaali Mh. Muharremler Camii

Kandıra Akçabeyli Mh. Potlar Camii

Kandıra Balaban Mh. Kocaoğlu Camii

Kandıra Esentepe Mh. Erikler Camii

Kandıra Şerefsungur Mh. Tekkeli Camii

Kandıra Ahmethacılar Mh. Camii

Kandıra Beylerbeyi Mh. Fevziye Camii

Kandıra Kocakaymas Mh. Nefsikaymaz Camii

Kandıra Kırkarmut Mh. Camii

Kandıra Hacışeyh Mh. Horaşlar Camii

Kandıra Hüdaverdiler Mh. Camii

Kandıra Merkez Erikli Mh. Belenköy Camii

Kandıra Çalköy Mh. Camii

Kandıra Çamkonak Mh. Fettahkışla Camii

Kandıra Kaymaz Araman Mh. Küçükhasanlı

Kandıra Balcı Mh. Bıçakcılar Camii

Kandıra Kıncıllı Mh. Gemicipınarı Camii

Kandıra Çalyer Mh. Taslaklar Camii

Kandıra Duraklı Mh. Camii

Kandıra Hıdırlar Mh. Terziler Camii

Kandıra Topluca Mh. Şabanlar Camii

Kandıra Akıncı Mh. İshaklar Camii

Kandıra Doğancılı Mh. Camii

Kandıra Bollu Mahallesi Omurcalı Camii

Kandıra Yusufca Mh. Gebeli Camii

Kandıra Kubuzcu Mh. Böcekler Camii

Kandıra Bozburun Mah. Ferdenli Camii

Kandıra Balaban Mh. Taşanbar Camii

Kandıra Beyce Mh. Çavuşlar Camii

Kandıra Kocakaymas Mh. Hacıgaziler Camii

Kandıra Topluca Mh. Beşkeş Camii

Kandıra Süllü Mh. Yukarı Süllü Camii

Kandıra Çalca Mh. Camii

Kandıra Kaymaz Erikli Mh. Camii

Kandıra Yağcılar Mh. Camii

Kandıra Seyitaliler Mh. Davutlar Camii

Kandıra Sarıahmetler Mh. Camii

Kandıra Akçakese Mh. Camii

Kandıra Karadivan Mh. Davutlar Camii

Kandıra Kubuzçu Mh. Azaklı Camii

Kandıra Topluca Mh. Cabbarlar Camii

Kandıra Hediyeli Mh. Kaypalı Camii

Kandıra Balcı Mh. Mollalar Camii

Kandıra Sarnıçlar Mh. Katçalı Camii

Kandıra Goncaaydın Mh. Saltıklar Cami

Kandıra Kırkarmut Mh. Yağcılar Camii

Kandıra Sinanlı Bilallı Mh. Bilallı Camii

Kandıra Kocakaymas Mh. Aksakallar Camii

Kandıra Gebeşler Mh. Hamursuzlar Camii

Kandıra Üğümce Mh. Köseller Camii

Kandıra Sarıahmetler Mh. Ramazanpaşalar Camii

Kandıra Kırkarmut Mh. Hatıplar Camii

Kandıra Sepetci Mh. Camii

Kandıra Çalköy Mh. Tarakçıkışla Camii

Kandıra Hacımazlı Mh. Gençali Camii

Kandıra Eğercili Mh.Güvenler Camii

Kandıra Pelitpınarı Mh.Işıklar Camii

Kandıra Pınardüzü Mh. Camii

Kandıra Akçaova Mh.Yorgalar Camii

Kandıra Ağaçağıl Mh. Dereli Camii

Kandıra Akçaova Mh. Tokaçlar Camii

Kandıra Çalca Mh. Kocaçalca Camii

Kandıra Kocakaymas Mh. Ocaklar Camii

Kandıra Karlı Mh. Camii

Kandıra Kanatlar Mh. Karabacaklar Camii

Kandıra Bozburun Mh. Yeniköy Camii

Kandıra Topluca Mh. Kasımlar Camii

Kandıra Avdan Mh. Camii

Kandıra Kırkarmut Mh. Duraklı Camii

Kandıra Ahmethacılar Mh.Çerkeşli Camii

Kandıra Beyce Mh. Ören Camii

Kandıra Balaban Mh. Çıraklı Camii

Kandıra Topluca Mh. Karakirazbaşı Camii

Kandıra Pelitpınarı Mh. Hatıplar Camii

Kandıra Elmacık Mh. Tokmaklı Camii

Kandıra Selimköy Mh.Sahtiyanlar Camii

Kandıra Sarıcaali Mh. Keremler Camii

Kandıra Pirceler Mh.Camii

Kandıra Şerefsungur Mh. Dölekler Camii

Kandıra Üğümce Mh. Pirahmetler Camii

Kandıra İncecik Mh. Hatıplar Camii

Kandıra Mülküşeyhsuvar Mh. İğnehanlar Camii

Kandıra Mülküşeyhsuvar Mh. Solaklar Camii

Kandıra Selametli Mh. Kabaklar Camii

Kandıra Elmacık Mh. Sarıoğlu Camii

Kandıra Sarnıçlar Mh. Karagöllü Camii

Kandıra Seyitaliler Mh. Sünnetçioğlu Camii

Kandıra Hıdırlar Mh. Hacıismailler Camii

Kandıra Balcı Mh. Sıddıklar Camii

Kandıra Seyitaliler Mh. Softalar Camii

Kandıra Çerçili Mh. Avlanlı Camii

Kandıra Yağcılar Mh. Ahatlı Camii

Kandıra Karlı Mh. Çorallar Camii

Kandıra Özbey Mh. Camii

Kandıra Özbey Mh. Saraçoğlu Camii

Kandıra Döngelli Mh. Karaaliler Camii

Kandıra Kırkarmut Mh. Ütük Camii

Kandıra Kanatlar Mh. Kadıköy Camii

Kandıra Balcı Mh. Arıklar Camii

Kandıra Babaköyü Mh. Karakaya Camii

Kandıra Ahmethacılar Mh. Hasanfakılar Camii

Kandıra Özbey Mh. Türkmen Camii

Kandıra Topluca Mh. Beyazıtlar Camii

Kandıra Sepetci Mh. Karaağaçoğlu Camii

Kandıra Terziler Mh. Piroğlu Camii

Kandıra Hacılar Mh. Zurnacılar Camii

Kandıra Balcı Mh. Malaklar Camii

Kandıra Merkez Erikli Mh. Budaklar Camii

Kandıra Karaağaç Mh. Topallar Camii

Kandıra Pirceler Mh. Böcekler Camii

Kandıra Mülküşeyhsuvar Mh. Hıdırlar Camii

Kandıra Mülküşehysuvar Mh. Ahmetbeşoğlu Camii

Kandıra Topluca Mh. Karakiraz Camii

Kandıra Ferizli Mh. Köseli Camii

Kandıra Kocakaymas Mh. İmranlı Camii

Kandıra Eğercili Mh. Camii

Kandıra Üğümce Mh. Karacalar Camii

Kandıra Yusufça Mh. Yaramazlar Camii

Kandıra Yusufça Mh. Beşirli Camii

Kandıra Hacılar Mh. Yağbolu Camii.

Kandıra Yağcılar Mh. Sofular Camii

Kandıra Döngelli Mh. Küçükhasanlar Camii

Kandıra Goncaaydın Mh. Ömerli Camii

Kandıra İncecik Mh. Camii

Kandıra Ballar Mh. Rıdvanlar Camii

Kandıra Çakırcaali Mh. Mantarcılar Camii

Kandıra İncecik Mh. Bağdatlar Camii

Kandıra Seyitaliler Mh. Arıklar Camii

Kandıra Ballar Mh. Camii

Kandıra Tatarahmet Mh. Karamanlı Camii

Kandıra Çalyer Mh. Kanlar Camii

Kandıra Döngelli Mh. Çığırganlar Camii

Kandıra Sarıcaali Mh. Tahtacılar Camii

Kandıra Selimköy Mh. Çavuşlar Camii

Kandıra Sarıgazi Mh. Duraklı Camii

Kandıra Sarıcaali Mh. Çiller Camii

Kandıra Sarıahmetler Mh. Çukurköy Camii

Kandıra Terziler Mh. Boşnaklar Camii

Kandıra Kocakaymas Mh. Çal Camii

Kandıra Döngelli Mh. Keçioğlu Camii

Kandıra Karadivan Mh. Kemerler Camii

Kandıra Kıncıllı Mh. Kerpe Camii

Kandıra Bozburun Mh. Ramazanlar Camii

Kandıra Kaymaz Araman Mh.Umurca Camii

Kandıra Babalı Mh.Dikili Camii

Kandıra Çalköy Mh. Seyrek Camii

Kandıra Kanatlar Mh. Camii

Kandıra Kurtyeri Mh. Aşağı Kurtyeri Camii

Kandıra Kocakaymas Mh.Yunus Emre Camii

Kandıra Babalı Mh. Camii

Kandıra Avdan Mh. Boğallar Camii

Kandıra Eğercili Mh. Beygirler Camii

Kandıra Çalköy Mh. Karahasanlar Camii

Kandıra Çakırcaali Mh. Kocabayramlar Camii.

Kandıra Çakırcaali Mh. Camii

Kandıra Karadivan Mh.Aydınlık Camii

Kandıra Kırkarmut Mh. Ruşenler Camii

Kandıra Kocakaymas Mh.Görüşler Camii

Kandıra Kefken Mh. Yaylapınarı Camii

Kandıra Karaağaç Mh. Fevziçakmak Camii

Kandıra Babalı Mh. Dikili Tuzağzı Camii

Kandıra Sinanlı Bilallı Mah. Cansızlar Camii

Kandıra Kefken Mah. Hacı Hasan Paça Camii.

KÖRFEZ Hayırsevenler Camii

KÖRFEZ Yavuz Camii

KÖRFEZ Kemal Sadi Şirin Camii

KÖRFEZ Çamlıtepe Hayırsevenler Camii

KÖRFEZ Rahman Camii

KÖRFEZ Yeni Camii

KÖRFEZ Fatih Camii

KÖRFEZ İğsaş Camii

KÖRFEZ Hacı Muharrem Camii

KÖRFEZ Çarşı Camii

KÖRFEZ İpraş Steler Camii

KÖRFEZ Tütünçiflik Sahil Mescidi

KÖRFEZ İlimtepe Merkez Camii

KÖRFEZ İlimtepe 17 Ağustos Mescidi

KÖRFEZ Yeşil Camii

KÖRFEZ Körfezkent Camii

KÖRFEZ Yavuz Sultan Selim Camii

KÖRFEZ Hz. Ali Camii

KÖRFEZ Yeniyalı Camii

KÖRFEZ Kevser Camii

KÖRFEZ Atalar Camii

KÖRFEZ Hacı Ahmet Karayamaç Camii

KÖRFEZ Şirin Camii

KÖRFEZ BağdatCamii

KÖRFEZ Hacı Osman Camii

KÖRFEZ H. Teoman Bekiroğlu Camii

KÖRFEZ Mehmet Akif Ersoy Camii

KÖRFEZ Petkim Camii

KÖRFEZ Ayvacıkdere Camii

KÖRFEZ Kirazlıyalı Camii

KÖRFEZ Hereke Kalıcı Konutlar Mescidi

KÖRFEZ Y. Hereke Üzümpınar Camii

KÖRFEZ Y. Hereke Karanlıkdere Camii

KÖRFEZ Hereke Sümer Camii

KÖRFEZ Hereke Kışladüzü Mah. Camii

KÖRFEZ Hereke Kışladüzü Radaryolu C.

KÖRFEZ Yukarı Hereke Ulu Camii

KÖRFEZ Ali Hocalar Mah. Camii

KÖRFEZ Ali Hocalar Mah. Kırcaali Camii

KÖRFEZ Ali Hocalar Mah. Kozluca Camii

KÖRFEZ Ali Hocalar Mah. Ömerli Camii

KÖRFEZ Belen Mah. Camii

KÖRFEZ Cuma Mah. Camii

KÖRFEZ Cuma Mah. Kıdışıllı Camii

KÖRFEZ Cuma Mah. Ürkütlü Camii

KÖRFEZ Çıraklı Mah. Camii

KÖRFEZ Dereköy Mah. Camii

KÖRFEZ Dereköy Mah. Eğnedikli Camii

KÖRFEZ Dikenli Mah. Camii

KÖRFEZ Elmacık Mah. Camii

KÖRFEZ Elmacık Mah. Fatih Camii

KÖRFEZ Himmetli Mah. Camii

KÖRFEZ Himmetli Mah. Köseler Camii

KÖRFEZ Himmetli Mah. Oruçlar Camii

KÖRFEZ Kalburcu Mah. Camii

KÖRFEZ Karayakuplu Mah. Camii

KÖRFEZ Karayakuplu Mah. Martılar Camii

KÖRFEZ Kutluca Mah. Cami

KÖRFEZ Kutluca Mah. Emnezli Cami

KÖRFEZ Kutluca Mah. Kıyırlı Cami

KÖRFEZ Naip Mah. Camii

KÖRFEZ Osmanlı Mah. Camii

KÖRFEZ Osmanlı Mah. Duranlı Camii

KÖRFEZ Osmanlı Mah. Durbeyler Camii

KÖRFEZ Sevindikli Mah. Camii

KÖRFEZ Sipahiler Mah. Camii

KÖRFEZ Sipahiler Mah. Demirciler Camii

KÖRFEZ Sipahiler Mah. Korucuköy Camii

KÖRFEZ Sipahiler Mah. Kadıköy Camii

KÖRFEZ Şemsettinli Mah. Camii

KARTEPE KÖSEKÖY YEŞİLKENT ULU CAMİİ

KARTEPE KÖSEKÖY FATİH CAMİİ

KARTEPE KÖSEKÖY DUMLUPINAR SELİMİYE CAMİİ

KARTEPE KÖSEKÖY İSTASYON TEPECİK CAMİİ

KARTEPE KÖSEKÖY HACIHALİM CAMİİ

KARTEPE MOBESKO CAMİİ

KARTEPE KARTEPE MERKEZ CAMİİ

KARTEPE KARTEPE MERKEZ PARK CAMİİ

KARTEPE KÖSEKÖY DUMLUPINAR MH. CAMİİ

KARTEPE İSTASYON MERKEZ CAMİİ

KARTEPE ARSLANBEY RAHMİYE MH. CAMİİ

KARTEPE ÇUHANE YUNUS EMRE CAMİİ

KARTEPE SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ

KARTEPE ARSLANBEY ŞEFKATİYE CAMİİ

KARTEPE ARSLANBEY ORTA MH. HAYIRSEVENLER CAMİİ

KARTEPE HİKMETİYE MH. GÜNEY CAMİİ

KARTEPE DERBENT HİKMETİYE CAMİİ

KARTEPE EŞME MERKEZ CAMİİ

KARTEPE EŞME YENİ CAMİİ

KARTEPE ESKİ EŞME CAMİİ

KARTEPE MAŞUKİYE BAĞDAT CAMİİ

KARTEPE MAŞUKİYE GÜL CAMİİ

KARTEPE MAŞUKİYE SOĞUKSU MH. CAMİİ

KARTEPE MAŞUKİYE ÇİFTLİK MH. CAMİİ

KARTEPE MAŞUKİYE MERKEZ CAMİİ

KARTEPE SARIMEŞE TEPETARLA MH. CAMİİ

KARTEPE SARIMEŞE MERKEZ CAMİİ

KARTEPE BAKIRLI CAMİİ

KARTEPE OKÇAPINAR CAMİİ

KARTEPE SUADİYE BEŞEVLER CAMİİ

KARTEPE SUADİYE KARADERE CAMİİ

KARTEPE SUADİYE İFRAZİYE CAMİİ

KARTEPE SUADİYE KESTANELİK CAMİİ

KARTEPE SUADİYE MERKEZ CAMİİ

KARTEPE SUADİYE ULU CAMİİ

KARTEPE UZUNÇİFTLİK ESKİ PETROL CAMİİ

KARTEPE HASANPAŞA MERKEZ CAMİİ

KARTEPE UZUNÇİFTLİK EMEKEVLER CAMİİ

KARTEPE KETENCİLER MH. CAMİİ

KARTEPE UZUNÇİFTLİK KONAK CAMİİ

KARTEPE ÇAMLIK MH. CAMİİ

KARTEPE UZUNÇİFTLİK UZUNBEY CAMİİ

KARTEPE İBRİKDERE SELİMİYE CAMİİ

KARTEPE UZUNTARLA FATİH CAMİİ

KARTEPE UZUNTARLA YEŞİLTEPE CAMİİ

KARTEPE UZUNTARLA BEYAZIT CAMİİ

KARTEPE UZUNTARLA MERKEZ CAMİİ

KARTEPE SEYYİDE AİŞE HATUN CAMİİ

KARTEPE SULTANİYE MH. CAMİİ

KARTEPE SERİNLİK MH. MERKEZ CAMİİ

KARTEPE KARATEPE MH. CAMİİ

KARTEPE UZUNÇİFTLİK KİRAZOĞLU CAMİİ

KARTEPE NUSRETİYE MH. CAMİİ

KARTEPE BALABAN MH. ORTA CAMİİ

KARTEPE ŞİRİNSULHİYE MH. YENİ CAMİİ

KARTEPE PAZARÇAYIRI MH. CAMİİ

KARTEPE BALABAN MH. MERKEZ CAMİİ

KARTEPE SERİNLİK MH. ORTA CAMİİ

KARTEPE ŞİRİNSULHİYE MH. MERKEZ CAMİİ

KARTEPE BALABAN MH. KARAKADILAR CAMİİ

KOCAELİ'DE CUMA NAMAZI KILINACAK AÇIK ALANLAR

BAŞİSKELE Barbaros Mahallesi Pazar Yeri

BAŞİSKELE Kullar Yakacık Mahallesi Pazar Yeri

BAŞİSKELE Yeniköy Atakent Mahallesi Pazar Yeri

BAŞİSKELE Aydınkent (Huzur) Halı Saha Tesisleri

BAŞİSKELE Ayber Halı Saha Tesisleri

BAŞİSKELE Doğantepe İlköğretim Okulu Bahçesi

DARICA SÜREYYA YALÇIN ORTAOKULU

DARICA DENİZ YILDIZLARI LİSESİ

DARICA YUNUZ EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

DERİNCE Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi

DERİNCE Hamit Özdağ İmam Hatip Orta Okulu Bahçesi

DERİNCE Yenikent Kapalı Pazar Yeri

DERİNCE Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi

DERİNCE Derince Kız İmam Hatip Lisesi Bahçesi

DERİNCE Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlk Öğretim Okulu Bahçesi

DERİNCE Piri Reis Orta Okulu Bahçesi

DİLOVASI Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu

DİLOVASI Polisan Ortaokulu

DİLOVASI Dilovası Mehmet Zeki Obdan İlkokulu

DİLOVASI Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

GÖLCÜK YENİ MAHALLE KAPALI PAZAR YERİ

GÖLCÜK ŞİRİNKÖY KAPALI PAZAR YERİ

GÖLCÜK HİSAREYN KAPALI PAZAR YERİ

GEBZE ADEM YAVUZ MH. PAZARYERİ

GEBZE ATEŞ PETROL

GEBZE BEYLİKBAĞI ORTAOKULU

GEBZE CUMHURİYET LİSESİ

GEBZE CUMHURYİET İLKOKULU

GEBZE DİLER ÇELİK ORTAOKULU

GEBZE FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ

GEBZE FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU

GEBZE GAZİLER İLKOKULU

GEBZE GEBZE ANADOLU MAM HATİP LİSESİ

GEBZE HÜRRİYET İLKOKULU

GEBZE İLYASBEY ORTAOKULU

GEBZE KROMAN ÇELİK İLKOKULU

GEBZE MESÜDE İŞMAN ORTAOKULU

GEBZE MİMAR SİNAN İLKOKULU

GEBZE MOLLAFENARİ İMAM HATİP OKULU

GEBZE MUZAFFER ALTINTAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU

GEBZE ORHANGAZİ İLKOKULU

GEBZE ŞEHİT POLAT ÖZBEK İLKOKULU

GEBZE TATLIKUYU PAZARYERİ

GEBZE ULUS ORTAOKULU

GEBZE MOLLAFENARİ KÖYÜ HALI SAHA

GEBZE YAVUZ SELİM İLKOKULU

GEBZE GEBZE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

GEBZE ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU

İZMİT DOĞUKIŞLA KAPALI PAZAR YERİ (PERŞEMBE PAZARI)

İZMİT KURUÇEŞME KAPALI PAZAR YERİ

İZMİT YEŞİLOVA KAPALI PAZAR YERİ

İZMİT ALİKAHYA KAPALI PAZAR YERİ

İZMİT MİLLİ İRADE MEYDANI( ÜSTÜ KAPALI ALAN )

KARTEPE ASM ARAÇ PARKI

KARTEPE OKUL BAHÇESİ

KARTEPE TOP SAHASI

KARTEPE ARSLANBEY BAŞARAN CAMİİ İLE TOP SAHASINDA

KARTEPE PAZAR YERİ

KARTEPE DAMLATAŞ LOKANTA BAHÇESİ

KARTEPE K.K. AVLUSU

KARTEPE K.K BAHÇESİ

KARTEPE OKUL BAHÇESİ

KARTEPE HASAN PAŞA CAMİ MEYDANI

KARTEPE OKUL BAHÇESİ

KARTEPE HAYDAR ALİYEV PARKI

KARTEPE OKUL BAHÇESİ

KARTEPE SOSYAL TESİS ALANI

KARTEPE SEYYİDE AİŞE HATUN CAMİİ AVLUSU

KARTEPE PİKNİK ALANI

KARTEPE PİKNİK ALANI

KARAMÜRSEL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

KARAMÜRSEL KARAMÜRSEL AKÇAKOCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

KARAMÜRSEL ATATÜRK ORTAOKULU

KARAMÜRSEL AMİRAL KARAMÜRSEL İLKOKULU

KARAMÜRSEL KAYMAKAM HİKMET ÖZBAĞCI İLKOKULU

KARAMÜRSEL GÜZELKIYI İLKOKULU

Kandıra Namazgâh Mesire Alanı

Kandıra Kandıra Kapalı Pazaryeri

Kandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi

KÖRFEZ ÇAMLITEPE MH. KAPALI PAZAR ALANI.

KÖRFEZ YUKARI HEREKE ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ BAHÇESİ.

KÖRFEZ TÜTÜNÇİFTLİK KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜ.

KÖRFEZ ESENTEPE MH. ÇELİK SAN. ORTAOKULU

KÖRFEZ ATALAR MH. TÜRK KAHVESİ ÖNÜ

KÖRFEZ AŞAĞI HEREKE MEHMET AKİF MH. SÜMER CAMİİ OTOPARKI ÖNÜ.

KÖRFEZ SEVİNDİKLİ MH. CAMİİ ÖNÜ