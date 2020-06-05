Kocaeli'de Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Kocaeli Cuma namazı kılınacak camiler listesi

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli il müftülüğü il genelinde cuma namazı kılınacak camileri belirledi. Açıklanan resmi listeye göre ilçelerle birlikte toplam 1008 yerde cuma namazı kılınacak. Kocaeli Müftülüğü, cuma namazı kılınacak mekanları belirledi. Buna göre il genelinde 822 cami avlusu ve 86 açık alan, cuma namazı için açılacak.
Cemaatin 2 ayın ardından camiyle buluşacağı ikinci cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
Kocaeli'de cuma namazı kılınacak camiler ve mescitler listesi aşağıdaki gibidir.
KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
İLÇE ADI CAMİ ADI
Başiskele 17 AĞUSTOS ŞEHİTLER C.
Başiskele AKSA C.
Başiskele AKSIĞIN MRK. C.
Başiskele AKSIĞIN KARAPINAR C.
Başiskele ALTINKENT C.
Başiskele AYAZMA C.
Başiskele AYDINKENT C.
Başiskele AZİZAĞA C.
Başiskele BAHÇECİK MRK. C.
Başiskele BAHÇEKENT C.
Başiskele BARBAROS C.
Başiskele BEYDA C.
Başiskele CAMİDÜZÜ MH.C.
Başiskele DAMLAR C.
Başiskele DÖNGEL MH. MERKEZ C.
Başiskele EBUBEKİR C.
Başiskele ERBAY C.
Başiskele FATİH C.
Başiskele FATMA HATUN C.
Başiskele FETİH C.
Başiskele HACI AHMET C.
Başiskele HACI HASAN CEYHAN C.
Başiskele HACI MUSTAFA C.
Başiskele HAL MESCİDİ
Başiskele HAMİT TURAN C.
Başiskele HAVUZLUBAHÇE C.
Başiskele HİCRET C.
Başiskele HAYIRSEVERLER C.
Başiskele İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ C.
Başiskele KANLIDERE C.
Başiskele KARADENİZLİLER MRK. C.
Başiskele KARAOSMANOĞLU HAFIZ MUHARREM C.
Başiskele KAZANDERE MH. C.
Başiskele KİRAZLIKENT SİTE MESCİDİ
Başiskele KÖRFEZ C.
Başiskele KULLAR MRK.C
Başiskele MAHMUT PAŞA C.
Başiskele MEVLANA C.
Başiskele ORTA C.
Başiskele RAVZA C.
Başiskele SERİNDERE MH.C.
Başiskele SERVETİYE KARŞI MH.DÜZLÜK C.
Başiskele SERVETİYE KARŞI MH.HACI HALİLLER C.
Başiskele SERVETİYE MH.AŞAĞI ALARTI C.
Başiskele SERVETİYE MH.AYTEPE C.
Başiskele SERVETİYE MH.MERKEZ C.
Başiskele SERVETİYE MH.YUKARI ALARTI C.
Başiskele ŞABAN TURAN C.
Başiskele TARIM MESCİDİ
Başiskele TEPECİK MH. C.
Başiskele VEZİRÇİFTLİĞİ ULU C.
Başiskele YALI C.
Başiskele YENİKÖY MRK. C.
Başiskele YUVACIK. BAŞİSKELE C.
Başiskele YUVACIK MRK. C.
Başiskele YUVACIK OSMANLI CAMİİ
ÇAYIROVA AKSE CAMİİ
ÇAYIROVA BEDİR CAMİİ
ÇAYIROVA ÇAYIROVA MERKEZ CAMİİ
ÇAYIROVA DEVA ULU CAMİİ
ÇAYIROVA GARİPLER CAMİİ
ÇAYIROVA HOŞSEDA CAMİİ
ÇAYIROVA MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER CAMİİ
ÇAYIROVA MUSA EFENDİ CAMİİ
ÇAYIROVA MÜZDELİFE CAMİİ
ÇAYIROVA OSMAN NURİ AKSOY CAMİİ
ÇAYIROVA TOKİ İRŞAT CAMİİ
ÇAYIROVA TÜRKAN GÖKTÜRK CAMİİ
ÇAYIROVA YENİ MAH. ENSAR CAMİİ
ÇAYIROVA YUNUS EMRE CAMİİ
DARICA ABDİ İPEKÇİ MH. FATİH ORTA C.
DARICA ABDİ İPEKÇİ MH.BAHÇELİEVLER C.
DARICA ABDİ İPEKÇİ MH.ETHEMPAŞA C.
DARICA ARAFAT C.
DARICA AŞIROĞLU MH. İRŞAT C.
DARICA AŞIROĞLU MH.MRK.C.
DARICA AYŞEHATUNLAR C.
DARICA BAĞLARBAŞI MH. ESENTEPE C.
DARICA BİLALİ HABEŞ CAMİİ
DARICA ÇİFTLİKÜSTÜ MURAT BALCI C.
DARICA EMEK MH. 500 EVLER C.
DARICA EMEK MH.FATİH MERKEZ C.
DARICA EMİRSULTAN CAMİİ
DARICA ERENLER C.
DARICA FEVZİ ÇAKMAK MERKEZ CAMİİ
DARICA HACI ALİ RIZA CANSU C
DARICA HACI AYŞE GÜMÜŞLÜAĞA CAMİİ
DARICA HACI KEMAL DESTEBAŞI C.
DARICA HACI TÜRKAN GÜLPINAR
DARICA HZ.HAMZA C.
DARICA İSTASYON MH.YENİ C.
DARICA KARATOPRAK KEŞOĞLUGİL C.
DARICA KAVALA C.
DARICA KAZIM KARABEKİR MH.C.
DARICA KURBAN EROL C.
DARICA MEHMET AKİF ERSOY C.
DARICA MİNA CAMİİ
DARICA NENE HATUN CAMİİ
DARICA NENEHATUN MERKEZ C.
DARICA NENEHATUN MH.YILDIRIM BEYAZIT C.
DARICA NURTEN HATUN
DARICA OSMANGAZİ MH. HZ. OSMAN C.
DARICA PİRİREİS C.
DARICA SAHİL C.
DARICA SIRASÖĞÜTLER MHİRFANİYE C.
DARICA ŞENTEPE ULU C.
DARICA ULUÇINAR C
DARICA YEŞİLÇAMLIKTEPE F.S.MEHMET HAN C.
DARICA YUNUS EMRE C.
DARICA OSMANGAZİ MH. ENSAR C.
DARICA HİCRET C.
DARICA BAĞLARBAŞI MERKEZ CAMİİ
DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ C.
DERİNCE 44 EVLER CAMİİ
DERİNCE 60 EVLER SAHİL CAMİİ
DERİNCE CIMBIZLAR CAMİİ
DERİNCE ÇAVUŞLU MAH ÇANCILAR CAMİİ
DERİNCE ÇAVUŞLU MAH. İSHAKÇILAR CAMİİ
DERİNCE ÇENEDERE CAMİİ
DERİNCE ÇINARLI MERKEZ CAMİİ
DERİNCE ÇINARLIDERE CAMİİ
DERİNCE GAZİOSMANPAŞA CAMİİ
DERİNCE GEREDELİ MAH. ALACAKESE CAMİİ
DERİNCE GEREDELİ MAH. YAĞCILAR CAMİİ
DERİNCE HACI ABBAS CAMİİ
DERİNCE HACIRAHMİ SEYMEN CAMİ
DERİNCE İSTASYON CAMİİ
DERİNCE KARAGÖLLÜ MAH. ÇALKÖY CAMİİ
DERİNCE KARAGÖLLÜ MAH.HAYRETTİNLİ CAMİİ
DERİNCE KARAGÖLÜ MAH. SÜVER CAMİİ
DERİNCE KAŞIKÇI MAH. CAMİİ
DERİNCE KAŞIKÇI MAH. FAKILAR CAMİİ
DERİNCE KAŞKALDERE EVLİYA CAMİİ
DERİNCE MERKEZ CAMİİ
DERİNCE MURATEVLER CAMİİ
DERİNCE PETROL OFİSİ CAMİİ
DERİNCE SIRRIPAŞA CAMİİ
DERİNCE TAHTALI MAH. BALKANCILAR CAMİİ
DERİNCE TAHTALI MAH. KOÇOĞLU CAMİİ
DERİNCE TAHTALI MAH. OMURLAR CAMİİ
DERİNCE ULU CAMİİ
DERİNCE YAVUZ SULTAN MERKEZ CAMİİ
DERİNCE YILDIRIM CAMİİ
DİLOVASI ÇARDAKTEPE CAMİ
DİLOVASI ÇERKEŞLİ CAMİ
DİLOVASI DEMİRCİLER MAH.CAMİ
DİLOVASI DİLİSKELESİ MAH CAMİ
DİLOVASI DİLİSKELESİ MERKEZ CAMİ
DİLOVASI EYÜP SULTAN CAMİİ
DİLOVASI FAKİRULLAH CAMİ
DİLOVASI FATİH MAH CAMİ
DİLOVASI GEBKİM OSB
DİLOVASI GÜLTEPE CAMİ
DİLOVASI HİCRET CAMİ
DİLOVASI HZ.ALİ
DİLOVASI HZ.HAMZA
DİLOVASI İMAM BUHARİ
DİLOVASI İMAM-I ŞAFİİ
DİLOVASI İMES OSB
DİLOVASI KÖSELER CAMİ
DİLOVASI MAKİNA İHTİSAS
DİLOVASI MERKEZ
DİLOVASI NUR CAMİ
DİLOVASI ORHANGAZİ CAMİ
DİLOVASI SEDEFGEMİ CAMİ
DİLOVASI SELAHATTİN EYYÜBİ CAMİ
DİLOVASI SEYRANTEPE
DİLOVASI TAVŞANCIL MERKEZ CAMİ
DİLOVASI TEPECİK MAH CAMİ
DİLOVASI TOKİ
DİLOVASI VAHDET CAMİ
DİLOVASI YENİYILDIZ BAĞDAT CAMİ
GÖLCÜK AYVAZPINAR C.
GÖLCÜK BAYRAM C.
GÖLCÜK D.DERE DÖRTYOL C.
GÖLCÜK D.DERE MERKEZ.C.
GÖLCÜK D.DERE YUNUS EMRE C.
GÖLCÜK D.DERE YÜZBAŞILAR MH.C.
GÖLCÜK DEĞİRMENDERE AKYÜZLER C.
GÖLCÜK DEĞİRMENDERE KURUÇEŞME C.
GÖLCÜK DONANMA C.
GÖLCÜK DÜZAĞAÇ C.
GÖLCÜK ESKİ FERHADİYE C.
GÖLCÜK FİDANLIK C.
GÖLCÜK GAZİLER C.
GÖLCÜK GELİNCİK C.
GÖLCÜK HACI DAVUTAĞA C.
GÖLCÜK HACI FATMA KAHRAMAN C.
GÖLCÜK HALIDERE MRK.C.
GÖLCÜK HAMİDİYE C.
GÖLCÜK HASANEYN C.
GÖLCÜK HİCRET C.
GÖLCÜK HİSAREYN ESENTEPE C.
GÖLCÜK HİSAREYN MERKEZ C.
GÖLCÜK İ.H.L. TATBİKAT C.
GÖLCÜK İCADİYE C.
GÖLCÜK İHSANİYE ÇİFTLİK ULU C.
GÖLCÜK İHSANİYE MRK.C.
GÖLCÜK İHSANİYE MRK.YENİ C.
GÖLCÜK İRŞADİYE C.
GÖLCÜK KARAAĞAÇ C.
GÖLCÜK KERVANSARAY C.
GÖLCÜK KOCATEPE C.
GÖLCÜK KUBA C.
GÖLCÜK LÜTFİYE C.
GÖLCÜK MAMURİYE C.
GÖLCÜK MERKEZ C.
GÖLCÜK MESRURİYE C.
GÖLCÜK MİMARSİNAN C.
GÖLCÜK MÜRVET SULTAN C.
GÖLCÜK NÜZHETİYE YENİ C.
GÖLCÜK ORTA C.
GÖLCÜK ÖRCÜN C.
GÖLCÜK PANAYIR C.
GÖLCÜK SELİMİYE C.
GÖLCÜK SİRETİYE C.
GÖLCÜK SİVRİTEPE TOKİ C.
GÖLCÜK SOFULAR C.
GÖLCÜK SÖĞÜTLÜPINAR C.
GÖLCÜK SULTAN C.
GÖLCÜK SÜLEYMANİYE C.
GÖLCÜK ŞEVKETİYE C.
GÖLCÜK ŞİRİNTEPE C.
GÖLCÜK TEVFİKHOCA VAKIF C.
GÖLCÜK ULAŞLI C.
GÖLCÜK ÜMMÜYE KAMPARA C.
GÖLCÜK YAVUZ SULTAN SELİM C.
GÖLCÜK YAZLIK ILICA C.
GÖLCÜK YAZLIK MERKEZ C.
GÖLCÜK YAZLIK ÜÇEVLER C.
GÖLCÜK YAZLIK YUKARI C.
GÖLCÜK YENİ FERHADİYE C.
GÖLCÜK YEŞİL C.
GEBZE AKŞEMSETTİN C.
GEBZE ARAPÇEŞME MH. MEVLANA C.
GEBZE ARİF HAN C.
GEBZE BARIŞ MH. YEŞİL C.
GEBZE BARIŞ MH.TÜNEL ÜSTÜ MERKEZ C.
GEBZE BİLAL-İ HABEŞİ C.
GEBZE ÇAMLIK C.
GEBZE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA C.
GEBZE DEMİRTAŞ MESCİDİ
GEBZE ELMAS C.
GEBZE GEBZE ORG. P.S.B.C.
GEBZE HACI AZİZ SAADET C.
GEBZE HACI ÖMER YALIZ C.
GEBZE HASKÖY SANAYİ C.
GEBZE HATİPDÜZÜ C.
GEBZE HİLAL PETROL C.
GEBZE HÜNKAR ÇEŞMESİ C.
GEBZE HZ.ALİ C.
GEBZE HZ.ÖMER C.
GEBZE İLYASBEY C.
GEBZE İSTASYON MH.SARKUYSAN C.
GEBZE İSTASYON MH.YAVUZ SELİM C.
GEBZE KESİT KERESTECİLER SİTESİ MESCİDİ
GEBZE KİRAZPINAR MH. EMLAK KONUT C.
GEBZE KOCATEPE C.
GEBZE MEDİNE C.
GEBZE MEHMET AKİF ERSOY C.
GEBZE MUDURNUTEPE ESENTEPE C.
GEBZE MUTLUKENT C.
GEBZE ORHANGAZİ C.
GEBZE SANAYİ C.
GEBZE ŞEHİT ABDULLAH HOROZ C.
GEBZE TURGUTTEPE C.
GEBZE TÜBİTAK MESCİDİ
GEBZE ULUBATLI HASAN C.
GEBZE YENİÇEŞME C.
GEBZE KARADENİZ NUR C.
GEBZE FATİH SULTAN MEHMET C.
GEBZE ŞEYH ŞAMİL C.
GEBZE YENİ MAHALLE ADEM YAVUZ C.
GEBZE DOĞAN ERBİLRK C.
GEBZE FEVZİ ÇAKMAK C.
GEBZE LOKMAN HEKİM C.
GEBZE YEŞİLTEPE C.
GEBZE AHATLI MH.C.
GEBZE BALÇIK C.
GEBZE CUMA MH.ERENLER C.
GEBZE CUMA MH.MERKEZ C
GEBZE DENİZLİ MH.MERKEZ C.
GEBZE DENİZLİ MH.YAVUZ SELİM C.
GEBZE DURAKLI MH.C.
GEBZE DURAKLI MH.ELBİZLİ C.
GEBZE DURAKLI MH.ELEŞLİ C.
GEBZE DURAKLI MH.KANCILLI C.
GEBZE HATİPLER MH.C.
GEBZE KADILLI MH.C.
GEBZE KADILLI MH.YEDİYER C.
GEBZE KARGALI MH.C.
GEBZE KARGALI MH.ORHANLI C.
GEBZE MUDARLI MH.C.
GEBZE OVACIK MH.C.
GEBZE PELİTLİ MH. C.
GEBZE TEPEMANAYIR MH.C.
GEBZE YAĞCILAR MH.C.
İZMİT AKARCA SECDE CAMİİ
İZMİT AKMEŞE ATATÜRK MH.CAMİİ
İZMİT ALİKAHYA HAYIRSEVENLER CAMİİ
İZMİT ALİKAHYA KARADENİZLİLER MH.CAMİİ
İZMİT AYAZMA MH.ULU CAMİİ
İZMİT FEVZİYE CAMİİ
İZMİT FUAR MUSTAFA PEHLİVAN CAMİİ
İZMİT GÖLKENT CAMİİ
İZMİT HACI HIZIR MH.FATİH CAMİİ
İZMİT İMARET CAMİİ
İZMİT KOCATEPE MH.EDEBALİ CAMİİ
İZMİT M.ALİ PAŞA CAMİİ (YENİ)
İZMİT MALTA MH.MERKEZ CAMİİ
İZMİT RAHMET CAMİİ
İZMİT ŞİRİNTEPE CAMİİ
İZMİT TAVŞANTEPE ULU CAMİİ
İZMİT TOKİ HZ. ÖMER CAMİİ
İZMİT YAHYA KAPTAN AKŞEMTTİN CAMİ
İZMİT YAHYA KAPTAN MRK.CAMİİ
İZMİT YAVUZSELİM CAMİİ
İZMİT YENİ MAH.BATTAL GAZİ CAMİİ
İZMİT AKPINAR MH.CAMİİ
İZMİT AMBARCI MH.BUDAKLAR CAMİİ
İZMİT AMBARCI MH.KALAYCILAR CAMİİ
İZMİT AMBARCI MH.MERKEZ CAMİİ
İZMİT AMBARCI MH.TEPEBAŞI CAMİİ
İZMİT AMBARCI MH.UZUNLAR CAMİİ
İZMİT ARIZLI MH.CAMİİ
İZMİT ARPALIK İHSANİYE MH.AŞAĞI CAMİİ
İZMİT ARPALIK İHSANİYE MH.CAMİİ
İZMİT BAĞLICA MH.CAMİİ
İZMİT BAĞLICA MH.ORTAKÖY CAMİİ
İZMİT BAĞLICA MH.TORAMANLAR CAMİİ
İZMİT BALÖREN MH.CAMİİ
İZMİT BAYRAKTAR MH.CAMİİ
İZMİT BİBEROĞLU MH.CAMİİ
İZMİT BÖĞÜRGEN MH.CAMİİ
İZMİT BÖĞÜRGEN MH.SEFER CAMİİ
İZMİT BULDUK MH.ÇAKIRLAR CAMİİ
İZMİT BULDUK MH.HOCALAR CAMİİ
İZMİT BULDUK MH.PİROĞLU CAMİİ
İZMİT BULDUK MH.ŞARANLAR CAMİİ
İZMİT BULDUK MH.ULUPINAR CAMİİ
İZMİT ÇAĞIRGAN MH.KUYULU CAMİİ
İZMİT ÇAVUŞOĞLU MH.CAMİİ
İZMİT ÇAYIRKÖY MH.HACIOĞLU CAMİİ
İZMİT ÇUBUKLU OSMANİYE MH.CAMİİ
İZMİT ÇUBUKLU OSMANİYE MH.ÇAYIRTARLA CAMİİ
İZMİT ÇUBUKLUBALA MH.CAMİİ
İZMİT DAĞ MH.CAMİİ
İZMİT DURHASAN MH.CAMİİ
İZMİT DURHASAN MH.SOLAKLAR CAMİİ
İZMİT DÜĞMECİLER MH.CAMİİ
İZMİT EMİRHAN MH.HASANOĞLU CAMİİ
İZMİT EMİRHAN MH.SOFUOĞLU CAMİİ
İZMİT ESELER MH.CAMİİ
İZMİT FETHİYE MH.CAMİİ
İZMİT GEDİKLİ MH.KABAKÇI HÜDAİ CAMİİ
İZMİT GEDİKLİ MH.MANCARCI CAMİİ
İZMİT GÖKÇEÖREN MH.ÇOBANKÖY CAMİİ
İZMİT GÖKÇEÖREN MH.İÇERİBAŞLAR CAMİİ
İZMİT GÖKÇEÖREN MH.SADIKLAR CAMİİ
İZMİT GÖKÇEÖREN MH.TOPALLAR CAMİİ
İZMİT GÖKÇEÖREN MH.ÜÇGAZİLER CAMİİ
İZMİT GÖLKENT CAMİİ
İZMİT GÜLBAHÇE KADRİYE MH.CAMİİ
İZMİT GÜVERCİNLİK MH.CAMİİ
İZMİT HAKKANİYE MH.CAMİİ
İZMİT HASANCIKLAR MH.CAMİİ
İZMİT ZEYTİNBURNU MH.CAMİİ
İZMİT KABAOĞLU MH.CAMİİ
İZMİT KABAOĞLU MH.SARICALAR CAMİİ
İZMİT KABAOĞLU MH.ÜÇTEPELER CAMİİ
İZMİT KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ MESCİDİ
İZMİT KARAABDÜLBAKİ MH.CAMİİ
İZMİT KAYNARCA MH.ÇULCULAR CAMİİ
İZMİT KAYNARCA MH.MERKEZ CAMİİ
İZMİT KISALAR MH.CAMİİ
İZMİT KOZLUCA MH.CAMİİ
İZMİT KULFALLI MH.CAMİİ
İZMİT KULMAHMUT MH.AŞAĞI HOROZUM CAMİİ
İZMİT KULMAHMUT MH.YUKARI HOROZUM CAMİİ
İZMİT KURTDERE MH.AYVALI CAMİİ
İZMİT KURTDERE MH.İSLAMKÖY CAMİİ
İZMİT KURTDERE MH.TEVFİKİYE CAMİİ
İZMİT MECİDİYE MH.CAMİİ
İZMİT NEBİHOCA MH.MERKEZ CAMİİ
İZMİT ORHANİYE MH.KULOĞLU CAMİİ
İZMİT ORTABURUN MH.CAMİİ
İZMİT ORTABURUN MH.ORTA CAMİİ
İZMİT SAPAKPINAR MH.CAMİİ
İZMİT SARIŞEYH MH.CAMİİ
İZMİT SARIŞEYH MH.ÇINARCIK CAMİİ
İZMİT SARIŞEYH MH.DAVULKÖY CAMİİ
İZMİT SARIŞEYH MH.SARIKOCALAR CAMİİ
İZMİT SARIŞEYH MH.SARIKOCALAR YENİ CAMİİ
İZMİT SEKBANLI MH.CAMİİ
İZMİT SEPETÇİ MH.CAMİİ
İZMİT SULTANİYE MH.CAMİİ
İZMİT SÜLEYMANİYE MH.CAMİİ
İZMİT SÜVERLER MH.CAMİİ
İZMİT ŞAHİNLER MH.CAMİİ
İZMİT ŞAHİNLER MH.ÇİFTLİK CAMİİ
İZMİT ŞAHİNLER MH.GIRGIRLAR CAMİİ
İZMİT ŞAHİNLER MH.TONGURLU CAMİİ
İZMİT ŞAHİNLER MH.VEYİSLER CAMİİ
İZMİT YASSIBAĞ MH.KARGALI CAMİİ
İZMİT YASSIBAĞ MH.MURATLAR CAMİİ
İZMİT YASSIBAĞ MH.TEKKEKÖY CAMİİ
İZMİT YASSIBAĞ MH.TOYGAROĞLU H.CEMAL ERENKAYA CAMİİ
İZMİT YENİCE MH.CAMİİ
KARAMÜRSEL AKÇAT MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL AKPINAR MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL AVCI MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL ÇAMÇUKUR MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL ÇAMÇUKUR MAH. TEPE CAMİİ
KARAMÜRSEL ÇAMDİBİ MAH. BOZKURT CAMİİ
KARAMÜRSEL ÇAMDİBİ MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL DEREKÖY MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL DEREKÖY MAH. GAZANFER BİLGE CAMİİ
KARAMÜRSEL FULACIK MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL HAYRİYE MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL İHSANİYE MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL İNEBEYLİ MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL İNEBEYLİ MAH. TAŞAĞIL CAMİİ
KARAMÜRSEL KADRİYE MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL KARAAHMETLİ MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL KARABALİ CAMİİ
KARAMÜRSEL KARAPINAR MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL KAYACIK MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL KIZDERBENT MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ
KARAMÜRSEL KIZDERBENT MAH. G.O.PAŞA CAMİİ
KARAMÜRSEL MÜRSELPAŞA CAMİİ
KARAMÜRSEL OLUKLU MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL OSMANİYE MAH. BALABAN CAMİİ
KARAMÜRSEL PAZARKÖY MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL RAHMET CAMİİ
KARAMÜRSEL SAFİYE MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL SARIKUM CAMİİ
KARAMÜRSEL SEMETLER MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL SENAİYE MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL SULUDERE MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL ŞİRİN MESCİD CAMİİ
KARAMÜRSEL TAHTALI MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL TEPEKÖY MAH. CAMİİ
KARAMÜRSEL ULU CAMİ
KARAMÜRSEL YALAKDERE MAH. VALİDEKÖPRÜ CAMİİ
KARAMÜRSEL YALAKDERE MAH. CAMİİ
Kandıra Ahlat Dede Camii
Kandıra Akbal Camii
Kandıra Akçakoca Camii
Kandıra Akdurak Mah. Yeşil Camii
Kandıra Aydınlık Mah. Zafer Camii
Kandıra Çarşı Camii
Kandıra Kışla Camii
Kandıra Orhan Camii
Kandıra Sanayi Camii
Kandıra Şefik Camii
Kandıra Toki Fatih Camii
Kandıra Yeni Camii
Kandıra Kaymaz Araman Mh. C.
Kandıra Kefken Mh. Camii
Kandıra Akçaova Mh. Camii
Kandıra Duraçalı Mh. Alaybey Camii
Kandıra Selametli Mh. Camii
Kandıra Döngelli Mh. Camii
Kandıra Kurtyeri Mh. Yukarı Kurtyeri Camii
Kandıra Deliveli Mh. Camii
Kandıra Esentepe Mh. Camii
Kandıra Çerçili Mh. Camii
Kandıra Antaplı Mh. Camii
Kandıra Pınarlı Mh. Camii
Kandıra Çalköy Mh. Ahmatlı Camii
Kandıra Ömerli Mh. Camii
Kandıra Kaymaz Erikli Mh. Gölköy Camii
Kandıra Beylerbeyi Mh. Camii
Kandıra Teksen Mh. Ortaköy Camii
Kandıra Sepetçi Mh. Sakallar Camii
Kandıra Çamkonak Mh. Ketenönü Camii
Kandıra Merkez Erikli Mh. Camii
Kandıra Sarnıçlar Mh. Camii
Kandıra Terziler Mh. Camii
Kandıra Çamkonak Mh. Hamidiye Camii
Kandıra Özbey Mh. Kumlu Camii
Kandıra Kocakaymas Mh. Kayıplar Camii
Kandıra Safalı Mh. Camii
Kandıra Akıncı Mh. Camii
Kandıra Topluca Mh.Yahyalar Camii
Kandıra Sarıcaali Mh. Camii
Kandıra Tatarahmet Mh. Delihasanlar Camii
Kandıra Nasuhlar Mh. Camii
Kandıra Üğümce Mh. Camii
Kandıra Mülküşeyhsuvar Mh. Çaprazlar Camii
Kandıra Hediyeli Mh. Camii
Kandıra Süllü Mh. Aşağı Süllü Camii
Kandıra Beyce Mh. Ahçılı Camii
Kandıra Gebeşler Mh. Camii
Kandıra Cebeci Mh. Camii
Kandıra Bozburun Mh. Camii
Kandıra Ferizli Mh. Camii
Kandıra Goncaaydın Mh. Tekkeşinler Camii
Kandıra Yusufca Mh. Camii
Kandıra Çakırcaali Mh. Cicili Camii
Kandıra Kıncıllı Mh. Camii
Kandıra Sucuali Mh. Camii
Kandıra Bağırganlı Mh. Camii
Kandıra Kabaağaç Mh. Camii
Kandıra Dalca Mh. Camii
Kandıra Lokmanlı Mh. Camii
Kandıra Karaağaç Mh. Camii
Kandıra Ağaçağıl Mh. Gügüşler Camii
Kandıra Kanatlar Mh. Pirceler Camii
Kandıra Teksen Mh. Düzköy Camii
Kandıra Babaköyü Mh. Camii
Kandıra Hacılar Mh. Camii
Kandıra Çalköy Mh. Burhanlı Camii
Kandıra Eğercili Mh. Mollahasanlar Camii
Kandıra Çakmaklar Mh. Camii
Kandıra Sarıgazi Mh. Camii
Kandıra Pelitpınanarı Mh. Goncalar Camii
Kandıra Mancarlar Mh. Camii
Kandıra Hacımazlı Mh. Camii
Kandıra Bollu Mh. Camii
Kandıra Kurtyeri Mh. Nebioğlu Camii
Kandıra Döngelli Mh. Kütükcüler Camii
Kandıra Alefli Mh. Camii
Kandıra Kubuzcu Mh. Abdipaşa Camii
Kandıra Kızılcapınar Mh. Karabıyıklar Camii
Kandıra Sinanlı Bilallı Mh. Tatarlar Camii
Kandıra Yağcılar Mh. Küçüklü Camii
Kandıra Karadivan Mh. Pestiller Camii
Kandıra Elmacık Mh. Şeyhköy Camii
Kandıra Sarıcaali Mh. Muharremler Camii
Kandıra Akçabeyli Mh. Potlar Camii
Kandıra Balaban Mh. Kocaoğlu Camii
Kandıra Esentepe Mh. Erikler Camii
Kandıra Şerefsungur Mh. Tekkeli Camii
Kandıra Ahmethacılar Mh. Camii
Kandıra Beylerbeyi Mh. Fevziye Camii
Kandıra Kocakaymas Mh. Nefsikaymaz Camii
Kandıra Kırkarmut Mh. Camii
Kandıra Hacışeyh Mh. Horaşlar Camii
Kandıra Hüdaverdiler Mh. Camii
Kandıra Merkez Erikli Mh. Belenköy Camii
Kandıra Çalköy Mh. Camii
Kandıra Çamkonak Mh. Fettahkışla Camii
Kandıra Kaymaz Araman Mh. Küçükhasanlı
Kandıra Balcı Mh. Bıçakcılar Camii
Kandıra Kıncıllı Mh. Gemicipınarı Camii
Kandıra Çalyer Mh. Taslaklar Camii
Kandıra Duraklı Mh. Camii
Kandıra Hıdırlar Mh. Terziler Camii
Kandıra Topluca Mh. Şabanlar Camii
Kandıra Akıncı Mh. İshaklar Camii
Kandıra Doğancılı Mh. Camii
Kandıra Bollu Mahallesi Omurcalı Camii
Kandıra Yusufca Mh. Gebeli Camii
Kandıra Kubuzcu Mh. Böcekler Camii
Kandıra Bozburun Mah. Ferdenli Camii
Kandıra Balaban Mh. Taşanbar Camii
Kandıra Beyce Mh. Çavuşlar Camii
Kandıra Kocakaymas Mh. Hacıgaziler Camii
Kandıra Topluca Mh. Beşkeş Camii
Kandıra Süllü Mh. Yukarı Süllü Camii
Kandıra Çalca Mh. Camii
Kandıra Kaymaz Erikli Mh. Camii
Kandıra Yağcılar Mh. Camii
Kandıra Seyitaliler Mh. Davutlar Camii
Kandıra Sarıahmetler Mh. Camii
Kandıra Akçakese Mh. Camii
Kandıra Karadivan Mh. Davutlar Camii
Kandıra Kubuzçu Mh. Azaklı Camii
Kandıra Topluca Mh. Cabbarlar Camii
Kandıra Hediyeli Mh. Kaypalı Camii
Kandıra Balcı Mh. Mollalar Camii
Kandıra Sarnıçlar Mh. Katçalı Camii
Kandıra Goncaaydın Mh. Saltıklar Cami
Kandıra Kırkarmut Mh. Yağcılar Camii
Kandıra Sinanlı Bilallı Mh. Bilallı Camii
Kandıra Kocakaymas Mh. Aksakallar Camii
Kandıra Gebeşler Mh. Hamursuzlar Camii
Kandıra Üğümce Mh. Köseller Camii
Kandıra Sarıahmetler Mh. Ramazanpaşalar Camii
Kandıra Kırkarmut Mh. Hatıplar Camii
Kandıra Sepetci Mh. Camii
Kandıra Çalköy Mh. Tarakçıkışla Camii
Kandıra Hacımazlı Mh. Gençali Camii
Kandıra Eğercili Mh.Güvenler Camii
Kandıra Pelitpınarı Mh.Işıklar Camii
Kandıra Pınardüzü Mh. Camii
Kandıra Akçaova Mh.Yorgalar Camii
Kandıra Ağaçağıl Mh. Dereli Camii
Kandıra Akçaova Mh. Tokaçlar Camii
Kandıra Çalca Mh. Kocaçalca Camii
Kandıra Kocakaymas Mh. Ocaklar Camii
Kandıra Karlı Mh. Camii
Kandıra Kanatlar Mh. Karabacaklar Camii
Kandıra Bozburun Mh. Yeniköy Camii
Kandıra Topluca Mh. Kasımlar Camii
Kandıra Avdan Mh. Camii
Kandıra Kırkarmut Mh. Duraklı Camii
Kandıra Ahmethacılar Mh.Çerkeşli Camii
Kandıra Beyce Mh. Ören Camii
Kandıra Balaban Mh. Çıraklı Camii
Kandıra Topluca Mh. Karakirazbaşı Camii
Kandıra Pelitpınarı Mh. Hatıplar Camii
Kandıra Elmacık Mh. Tokmaklı Camii
Kandıra Selimköy Mh.Sahtiyanlar Camii
Kandıra Sarıcaali Mh. Keremler Camii
Kandıra Pirceler Mh.Camii
Kandıra Şerefsungur Mh. Dölekler Camii
Kandıra Üğümce Mh. Pirahmetler Camii
Kandıra İncecik Mh. Hatıplar Camii
Kandıra Mülküşeyhsuvar Mh. İğnehanlar Camii
Kandıra Mülküşeyhsuvar Mh. Solaklar Camii
Kandıra Selametli Mh. Kabaklar Camii
Kandıra Elmacık Mh. Sarıoğlu Camii
Kandıra Sarnıçlar Mh. Karagöllü Camii
Kandıra Seyitaliler Mh. Sünnetçioğlu Camii
Kandıra Hıdırlar Mh. Hacıismailler Camii
Kandıra Balcı Mh. Sıddıklar Camii
Kandıra Seyitaliler Mh. Softalar Camii
Kandıra Çerçili Mh. Avlanlı Camii
Kandıra Yağcılar Mh. Ahatlı Camii
Kandıra Karlı Mh. Çorallar Camii
Kandıra Özbey Mh. Camii
Kandıra Özbey Mh. Saraçoğlu Camii
Kandıra Döngelli Mh. Karaaliler Camii
Kandıra Kırkarmut Mh. Ütük Camii
Kandıra Kanatlar Mh. Kadıköy Camii
Kandıra Balcı Mh. Arıklar Camii
Kandıra Babaköyü Mh. Karakaya Camii
Kandıra Ahmethacılar Mh. Hasanfakılar Camii
Kandıra Özbey Mh. Türkmen Camii
Kandıra Topluca Mh. Beyazıtlar Camii
Kandıra Sepetci Mh. Karaağaçoğlu Camii
Kandıra Terziler Mh. Piroğlu Camii
Kandıra Hacılar Mh. Zurnacılar Camii
Kandıra Balcı Mh. Malaklar Camii
Kandıra Merkez Erikli Mh. Budaklar Camii
Kandıra Karaağaç Mh. Topallar Camii
Kandıra Pirceler Mh. Böcekler Camii
Kandıra Mülküşeyhsuvar Mh. Hıdırlar Camii
Kandıra Mülküşehysuvar Mh. Ahmetbeşoğlu Camii
Kandıra Topluca Mh. Karakiraz Camii
Kandıra Ferizli Mh. Köseli Camii
Kandıra Kocakaymas Mh. İmranlı Camii
Kandıra Eğercili Mh. Camii
Kandıra Üğümce Mh. Karacalar Camii
Kandıra Yusufça Mh. Yaramazlar Camii
Kandıra Yusufça Mh. Beşirli Camii
Kandıra Hacılar Mh. Yağbolu Camii.
Kandıra Yağcılar Mh. Sofular Camii
Kandıra Döngelli Mh. Küçükhasanlar Camii
Kandıra Goncaaydın Mh. Ömerli Camii
Kandıra İncecik Mh. Camii
Kandıra Ballar Mh. Rıdvanlar Camii
Kandıra Çakırcaali Mh. Mantarcılar Camii
Kandıra İncecik Mh. Bağdatlar Camii
Kandıra Seyitaliler Mh. Arıklar Camii
Kandıra Ballar Mh. Camii
Kandıra Tatarahmet Mh. Karamanlı Camii
Kandıra Çalyer Mh. Kanlar Camii
Kandıra Döngelli Mh. Çığırganlar Camii
Kandıra Sarıcaali Mh. Tahtacılar Camii
Kandıra Selimköy Mh. Çavuşlar Camii
Kandıra Sarıgazi Mh. Duraklı Camii
Kandıra Sarıcaali Mh. Çiller Camii
Kandıra Sarıahmetler Mh. Çukurköy Camii
Kandıra Terziler Mh. Boşnaklar Camii
Kandıra Kocakaymas Mh. Çal Camii
Kandıra Döngelli Mh. Keçioğlu Camii
Kandıra Karadivan Mh. Kemerler Camii
Kandıra Kıncıllı Mh. Kerpe Camii
Kandıra Bozburun Mh. Ramazanlar Camii
Kandıra Kaymaz Araman Mh.Umurca Camii
Kandıra Babalı Mh.Dikili Camii
Kandıra Çalköy Mh. Seyrek Camii
Kandıra Kanatlar Mh. Camii
Kandıra Kurtyeri Mh. Aşağı Kurtyeri Camii
Kandıra Kocakaymas Mh.Yunus Emre Camii
Kandıra Babalı Mh. Camii
Kandıra Avdan Mh. Boğallar Camii
Kandıra Eğercili Mh. Beygirler Camii
Kandıra Çalköy Mh. Karahasanlar Camii
Kandıra Çakırcaali Mh. Kocabayramlar Camii.
Kandıra Çakırcaali Mh. Camii
Kandıra Karadivan Mh.Aydınlık Camii
Kandıra Kırkarmut Mh. Ruşenler Camii
Kandıra Kocakaymas Mh.Görüşler Camii
Kandıra Kefken Mh. Yaylapınarı Camii
Kandıra Karaağaç Mh. Fevziçakmak Camii
Kandıra Babalı Mh. Dikili Tuzağzı Camii
Kandıra Sinanlı Bilallı Mah. Cansızlar Camii
Kandıra Kefken Mah. Hacı Hasan Paça Camii.
KÖRFEZ Hayırsevenler Camii
KÖRFEZ Yavuz Camii
KÖRFEZ Kemal Sadi Şirin Camii
KÖRFEZ Çamlıtepe Hayırsevenler Camii
KÖRFEZ Rahman Camii
KÖRFEZ Yeni Camii
KÖRFEZ Fatih Camii
KÖRFEZ İğsaş Camii
KÖRFEZ Hacı Muharrem Camii
KÖRFEZ Çarşı Camii
KÖRFEZ İpraş Steler Camii
KÖRFEZ Tütünçiflik Sahil Mescidi
KÖRFEZ İlimtepe Merkez Camii
KÖRFEZ İlimtepe 17 Ağustos Mescidi
KÖRFEZ Yeşil Camii
KÖRFEZ Körfezkent Camii
KÖRFEZ Yavuz Sultan Selim Camii
KÖRFEZ Hz. Ali Camii
KÖRFEZ Yeniyalı Camii
KÖRFEZ Kevser Camii
KÖRFEZ Atalar Camii
KÖRFEZ Hacı Ahmet Karayamaç Camii
KÖRFEZ Şirin Camii
KÖRFEZ BağdatCamii
KÖRFEZ Hacı Osman Camii
KÖRFEZ H. Teoman Bekiroğlu Camii
KÖRFEZ Mehmet Akif Ersoy Camii
KÖRFEZ Petkim Camii
KÖRFEZ Ayvacıkdere Camii
KÖRFEZ Kirazlıyalı Camii
KÖRFEZ Hereke Kalıcı Konutlar Mescidi
KÖRFEZ Y. Hereke Üzümpınar Camii
KÖRFEZ Y. Hereke Karanlıkdere Camii
KÖRFEZ Hereke Sümer Camii
KÖRFEZ Hereke Kışladüzü Mah. Camii
KÖRFEZ Hereke Kışladüzü Radaryolu C.
KÖRFEZ Yukarı Hereke Ulu Camii
KÖRFEZ Ali Hocalar Mah. Camii
KÖRFEZ Ali Hocalar Mah. Kırcaali Camii
KÖRFEZ Ali Hocalar Mah. Kozluca Camii
KÖRFEZ Ali Hocalar Mah. Ömerli Camii
KÖRFEZ Belen Mah. Camii
KÖRFEZ Cuma Mah. Camii
KÖRFEZ Cuma Mah. Kıdışıllı Camii
KÖRFEZ Cuma Mah. Ürkütlü Camii
KÖRFEZ Çıraklı Mah. Camii
KÖRFEZ Dereköy Mah. Camii
KÖRFEZ Dereköy Mah. Eğnedikli Camii
KÖRFEZ Dikenli Mah. Camii
KÖRFEZ Elmacık Mah. Camii
KÖRFEZ Elmacık Mah. Fatih Camii
KÖRFEZ Himmetli Mah. Camii
KÖRFEZ Himmetli Mah. Köseler Camii
KÖRFEZ Himmetli Mah. Oruçlar Camii
KÖRFEZ Kalburcu Mah. Camii
KÖRFEZ Karayakuplu Mah. Camii
KÖRFEZ Karayakuplu Mah. Martılar Camii
KÖRFEZ Kutluca Mah. Cami
KÖRFEZ Kutluca Mah. Emnezli Cami
KÖRFEZ Kutluca Mah. Kıyırlı Cami
KÖRFEZ Naip Mah. Camii
KÖRFEZ Osmanlı Mah. Camii
KÖRFEZ Osmanlı Mah. Duranlı Camii
KÖRFEZ Osmanlı Mah. Durbeyler Camii
KÖRFEZ Sevindikli Mah. Camii
KÖRFEZ Sipahiler Mah. Camii
KÖRFEZ Sipahiler Mah. Demirciler Camii
KÖRFEZ Sipahiler Mah. Korucuköy Camii
KÖRFEZ Sipahiler Mah. Kadıköy Camii
KÖRFEZ Şemsettinli Mah. Camii
KARTEPE KÖSEKÖY YEŞİLKENT ULU CAMİİ
KARTEPE KÖSEKÖY FATİH CAMİİ
KARTEPE KÖSEKÖY DUMLUPINAR SELİMİYE CAMİİ
KARTEPE KÖSEKÖY İSTASYON TEPECİK CAMİİ
KARTEPE KÖSEKÖY HACIHALİM CAMİİ
KARTEPE MOBESKO CAMİİ
KARTEPE KARTEPE MERKEZ CAMİİ
KARTEPE KARTEPE MERKEZ PARK CAMİİ
KARTEPE KÖSEKÖY DUMLUPINAR MH. CAMİİ
KARTEPE İSTASYON MERKEZ CAMİİ
KARTEPE ARSLANBEY RAHMİYE MH. CAMİİ
KARTEPE ÇUHANE YUNUS EMRE CAMİİ
KARTEPE SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ
KARTEPE ARSLANBEY ŞEFKATİYE CAMİİ
KARTEPE ARSLANBEY ORTA MH. HAYIRSEVENLER CAMİİ
KARTEPE HİKMETİYE MH. GÜNEY CAMİİ
KARTEPE DERBENT HİKMETİYE CAMİİ
KARTEPE EŞME MERKEZ CAMİİ
KARTEPE EŞME YENİ CAMİİ
KARTEPE ESKİ EŞME CAMİİ
KARTEPE MAŞUKİYE BAĞDAT CAMİİ
KARTEPE MAŞUKİYE GÜL CAMİİ
KARTEPE MAŞUKİYE SOĞUKSU MH. CAMİİ
KARTEPE MAŞUKİYE ÇİFTLİK MH. CAMİİ
KARTEPE MAŞUKİYE MERKEZ CAMİİ
KARTEPE SARIMEŞE TEPETARLA MH. CAMİİ
KARTEPE SARIMEŞE MERKEZ CAMİİ
KARTEPE BAKIRLI CAMİİ
KARTEPE OKÇAPINAR CAMİİ
KARTEPE SUADİYE BEŞEVLER CAMİİ
KARTEPE SUADİYE KARADERE CAMİİ
KARTEPE SUADİYE İFRAZİYE CAMİİ
KARTEPE SUADİYE KESTANELİK CAMİİ
KARTEPE SUADİYE MERKEZ CAMİİ
KARTEPE SUADİYE ULU CAMİİ
KARTEPE UZUNÇİFTLİK ESKİ PETROL CAMİİ
KARTEPE HASANPAŞA MERKEZ CAMİİ
KARTEPE UZUNÇİFTLİK EMEKEVLER CAMİİ
KARTEPE KETENCİLER MH. CAMİİ
KARTEPE UZUNÇİFTLİK KONAK CAMİİ
KARTEPE ÇAMLIK MH. CAMİİ
KARTEPE UZUNÇİFTLİK UZUNBEY CAMİİ
KARTEPE İBRİKDERE SELİMİYE CAMİİ
KARTEPE UZUNTARLA FATİH CAMİİ
KARTEPE UZUNTARLA YEŞİLTEPE CAMİİ
KARTEPE UZUNTARLA BEYAZIT CAMİİ
KARTEPE UZUNTARLA MERKEZ CAMİİ
KARTEPE SEYYİDE AİŞE HATUN CAMİİ
KARTEPE SULTANİYE MH. CAMİİ
KARTEPE SERİNLİK MH. MERKEZ CAMİİ
KARTEPE KARATEPE MH. CAMİİ
KARTEPE UZUNÇİFTLİK KİRAZOĞLU CAMİİ
KARTEPE NUSRETİYE MH. CAMİİ
KARTEPE BALABAN MH. ORTA CAMİİ
KARTEPE ŞİRİNSULHİYE MH. YENİ CAMİİ
KARTEPE PAZARÇAYIRI MH. CAMİİ
KARTEPE BALABAN MH. MERKEZ CAMİİ
KARTEPE SERİNLİK MH. ORTA CAMİİ
KARTEPE ŞİRİNSULHİYE MH. MERKEZ CAMİİ
KARTEPE BALABAN MH. KARAKADILAR CAMİİ
KOCAELİ'DE CUMA NAMAZI KILINACAK AÇIK ALANLAR
BAŞİSKELE Barbaros Mahallesi Pazar Yeri
BAŞİSKELE Kullar Yakacık Mahallesi Pazar Yeri
BAŞİSKELE Yeniköy Atakent Mahallesi Pazar Yeri
BAŞİSKELE Aydınkent (Huzur) Halı Saha Tesisleri
BAŞİSKELE Ayber Halı Saha Tesisleri
BAŞİSKELE Doğantepe İlköğretim Okulu Bahçesi
DARICA SÜREYYA YALÇIN ORTAOKULU
DARICA DENİZ YILDIZLARI LİSESİ
DARICA YUNUZ EMRE İLKÖĞRETİM OKULU
DERİNCE Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi
DERİNCE Hamit Özdağ İmam Hatip Orta Okulu Bahçesi
DERİNCE Yenikent Kapalı Pazar Yeri
DERİNCE Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi
DERİNCE Derince Kız İmam Hatip Lisesi Bahçesi
DERİNCE Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlk Öğretim Okulu Bahçesi
DERİNCE Piri Reis Orta Okulu Bahçesi
DİLOVASI Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu
DİLOVASI Polisan Ortaokulu
DİLOVASI Dilovası Mehmet Zeki Obdan İlkokulu
DİLOVASI Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
GÖLCÜK YENİ MAHALLE KAPALI PAZAR YERİ
GÖLCÜK ŞİRİNKÖY KAPALI PAZAR YERİ
GÖLCÜK HİSAREYN KAPALI PAZAR YERİ
GEBZE ADEM YAVUZ MH. PAZARYERİ
GEBZE ATEŞ PETROL
GEBZE BEYLİKBAĞI ORTAOKULU
GEBZE CUMHURİYET LİSESİ
GEBZE CUMHURYİET İLKOKULU
GEBZE DİLER ÇELİK ORTAOKULU
GEBZE FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ
GEBZE FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
GEBZE GAZİLER İLKOKULU
GEBZE GEBZE ANADOLU MAM HATİP LİSESİ
GEBZE HÜRRİYET İLKOKULU
GEBZE İLYASBEY ORTAOKULU
GEBZE KROMAN ÇELİK İLKOKULU
GEBZE MESÜDE İŞMAN ORTAOKULU
GEBZE MİMAR SİNAN İLKOKULU
GEBZE MOLLAFENARİ İMAM HATİP OKULU
GEBZE MUZAFFER ALTINTAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU
GEBZE ORHANGAZİ İLKOKULU
GEBZE ŞEHİT POLAT ÖZBEK İLKOKULU
GEBZE TATLIKUYU PAZARYERİ
GEBZE ULUS ORTAOKULU
GEBZE MOLLAFENARİ KÖYÜ HALI SAHA
GEBZE YAVUZ SELİM İLKOKULU
GEBZE GEBZE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
GEBZE ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU
İZMİT DOĞUKIŞLA KAPALI PAZAR YERİ (PERŞEMBE PAZARI)
İZMİT KURUÇEŞME KAPALI PAZAR YERİ
İZMİT YEŞİLOVA KAPALI PAZAR YERİ
İZMİT ALİKAHYA KAPALI PAZAR YERİ
İZMİT MİLLİ İRADE MEYDANI( ÜSTÜ KAPALI ALAN )
KARTEPE ASM ARAÇ PARKI
KARTEPE OKUL BAHÇESİ
KARTEPE TOP SAHASI
KARTEPE ARSLANBEY BAŞARAN CAMİİ İLE TOP SAHASINDA
KARTEPE PAZAR YERİ
KARTEPE DAMLATAŞ LOKANTA BAHÇESİ
KARTEPE K.K. AVLUSU
KARTEPE K.K BAHÇESİ
KARTEPE OKUL BAHÇESİ
KARTEPE HASAN PAŞA CAMİ MEYDANI
KARTEPE OKUL BAHÇESİ
KARTEPE HAYDAR ALİYEV PARKI
KARTEPE OKUL BAHÇESİ
KARTEPE SOSYAL TESİS ALANI
KARTEPE SEYYİDE AİŞE HATUN CAMİİ AVLUSU
KARTEPE PİKNİK ALANI
KARTEPE PİKNİK ALANI
KARAMÜRSEL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KARAMÜRSEL KARAMÜRSEL AKÇAKOCA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KARAMÜRSEL ATATÜRK ORTAOKULU
KARAMÜRSEL AMİRAL KARAMÜRSEL İLKOKULU
KARAMÜRSEL KAYMAKAM HİKMET ÖZBAĞCI İLKOKULU
KARAMÜRSEL GÜZELKIYI İLKOKULU
Kandıra Namazgâh Mesire Alanı
Kandıra Kandıra Kapalı Pazaryeri
Kandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bahçesi
KÖRFEZ ÇAMLITEPE MH. KAPALI PAZAR ALANI.
KÖRFEZ YUKARI HEREKE ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ BAHÇESİ.
KÖRFEZ TÜTÜNÇİFTLİK KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜ.
KÖRFEZ ESENTEPE MH. ÇELİK SAN. ORTAOKULU
KÖRFEZ ATALAR MH. TÜRK KAHVESİ ÖNÜ
KÖRFEZ AŞAĞI HEREKE MEHMET AKİF MH. SÜMER CAMİİ OTOPARKI ÖNÜ.
KÖRFEZ SEVİNDİKLİ MH. CAMİİ ÖNÜ