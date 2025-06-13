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  • Kocaeli'de dehşet! Kavgayı ayırmak istedi canından oldu
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Kocaeli'de dehşet! Kavgayı ayırmak istedi canından oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale eden vatandaş, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

AA13 Haziran 2025 Cuma 22:00 - Güncelleme:
Kocaeli'de dehşet! Kavgayı ayırmak istedi canından oldu
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Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede dün gece saatlerinde kardeşler A.B. ile İ.B. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiğ köfte işletmecisi Ökden Orhan, kardeşleri ayırmaya çalıştı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermi Orhan'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Orhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olaya ilişkin şüpheli iki kardeş ile A.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan A.B. ve A.B. savcılıkça serbest bırakılırken, İ.B. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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